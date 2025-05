Burkina Faso: Pas de nouvelles du frère du roi des Mossis enlevé à Ouagadougou

Sept jours après son enlèvement, on est toujours sans nouvelle du frère du roi des Mossis. Mercredi 30 avril, Abdul Aziz Congo a été enlevé dans son quartier de Ouagadougou par des hommes se présentant comme étant des forces de sécurité. Un différend entre la junte militaire en place et le roi mossi Naaba Bahongo II serait à l'origine de cette arrestation. Du jamais vu jusqu'ici chez le peuple Mossi.

De mémoire d'historien, la seule fois où le pouvoir du Mogho Naaba a été pris à partie de la sorte remonte à l'époque sankariste. Au milieu des années 1980, le capitaine Sankara remettait en cause le statut des rois Mossis, jugé trop féodal et aristocratique.

« Il faut se rappeler que Sankara, c'est une référence pour Traoré, au moins sur le plan de la communication. Et la politique - qu'on appelait à l'époque anti-féodale - qui s'était traduite par des mesures vraiment vexatoires à l'égard du Mogho Naaba, s'est largement retournée contre lui-même. Et Sankara, qui était d'origine peule et mossi, avait été accusé par une partie des Mossis - proches de la cour, d'ailleurs - d'être un étranger. On disait même qu'il était un usurpateur peul. Donc, c'est un vrai risque que court le chef de l'État actuel au Burkina, c'est de cristalliser finalement une contestation autour de l'appartenance à un ensemble Mossi », explique Benoit Beucher, enseignant à la Sorbonne et spécialiste de la noblesse Mossi au Burkina Faso et auteur de Manger le pouvoir au Burkina Faso.

« Une erreur magistrale »

Pour l'universitaire, cette arrestation d'un frère du roi est le ferment de tiraillement au sein d'une société burkinabè déjà passablement troublée.

« À part celui de Sankara pendant quatre ans, et ça lui a coûté très cher, tous les autres pouvoirs se sont accommodés de cette monarchie et ont recherché à s'en faire une alliée pour essayer de calmer les tensions politiques. Mais là, c'est à mon avis une erreur magistrale », ajoute Benoit Beucher.

Une erreur politique qui pourrait être rattrapée. Selon certaines sources, des tractations auraient lieu entre le palais du Mogho Naaba et la présidence du capitaine Traoré sur le sort d'Abdul Aziz Congo.