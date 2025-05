Tunisie: Japon - Volonté commune de développer davantage la coopération bilatérale et multilatérale

Lors de la visite de travail du vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, Matsumoto Hisashi, et de ses réunions notamment avec le chef de la diplomatie, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération technique et financière dans des domaines prioritaires tels que la sécurité, la santé, la recherche scientifique, la numérisation, les énergies renouvelables, l'économie verte et les programmes de développement des compétences, outre le développement du cadre juridique régissant les relations économiques entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, Matsumoto Hisashi, qui effectue une visite de travail en Tunisie les 4 et 5 mai. Lors de cette réunion, les deux parties ont souligné les relations amicales et de coopération distinguées qui lient la Tunisie et le Japon, et ce en prévision de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

A cette occasion, l'importance du Japon comme l'un des principaux partenaires de la Tunisie dans les domaines du développement économique et technique a été soulignée. Les deux responsables ont également évoqué la bonne préparation de la 12e session de la commission mixte tuniso-japonaise, qui vient soutenir cette coopération exemplaire entre les deux pays, outre la participation tunisienne au neuvième sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 9), ainsi que l'organisation parfaite de la Fête nationale lors de l'événement mondial Expo Osaka 2025 qui se tient actuellement au Japon.

Activation du Conseil d'affaires tuniso-japonais

Le vice-ministre des Affaires étrangères du Japon a eu, par la suite, une séance de travail prolongée avec M. Mohamed Ben Ayad, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, au cours de laquelle ils ont mis l'accent sur les moyens de renforcer la coopération technique et financière dans des domaines prioritaires tels que la sécurité, la santé, la recherche scientifique, la numérisation, les énergies renouvelables, l'économie verte et les programmes de développement des compétences, outre le développement du cadre juridique régissant les relations économiques entre les deux pays, et en particulier les accords de non double imposition et de promotion des investissements, ainsi que l'activation du Conseil d'affaires tuniso-japonais.

La réunion a également été l'occasion pour les deux parties d'échanger leurs points de vue sur les défis mondiaux majeurs actuels et les développements des questions d'intérêt commun sur les scènes régionale et internationale, et au premier rang desquels la juste cause du peuple palestinien.

En outre, l'invité japonais a effectué une visite sur le terrain à l'hôpital La Rabta, qui incarne l'un des programmes de coopération modèles existants avec l'Agence japonaise de coopération internationale visant à développer des équipements médicaux et à former les cadres.

Le responsable japonais a exprimé sa satisfaction du niveau de coopération bilatérale dans ce domaine, notant le niveau élevé des compétences tunisiennes et soulignant la volonté de son pays de développer davantage cette coopération dans le cadre bilatéral et trilatéral au profit des pays africains.