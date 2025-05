Madagascar: Cérémonies de remise des écharpes des maires - Le président du Sénat déplore des incidents protocolaires

Conformément à la tradition institutionnelle, la Chambre haute du Parlement a tenu, ce mardi 6 mai, sa première session ordinaire de l'année, conformément à l'agenda fixé par la Constitution. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le calendrier parlementaire régulier, a été marquée par l'allocution du président du Sénat, Richard Ravalomanana, qui a livré un discours ciblant les détracteurs politiques du régime.

Dans son intervention, le président du Sénat est revenu sur certains incidents survenus à l'occasion des cérémonies officielles de mise en place des maires nouvellement élus. Il a déploré que certains sénateurs aient été écartés du protocole, certains se voyant interdire de parole, d'autres relégués à des positions inappropriées lors des cérémonies, d'après Richard Ravalomanana. « Le Sénat est la chambre qui veille les collectivités territoriales décentralisées. Il est donc parfaitement légitime que ses membres soient placés en première loge lors de l'installation des élus locaux », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Richard Ravalomanana a salué le succès du Ve sommet de la Commission de l'océan Indien (COI), organisé récemment dans un contexte qu'il a qualifié de « menaçant ». Malgré « les campagnes de dénigrement, les tentatives de déstabilisation et les appels à des troubles orchestrés par certains », a-t-il souligné, l'événement s'est déroulé « dans le calme et dans la dignité », illustrant la résilience de l'État et la maîtrise de ses institutions. Toujours fidèle à son corps d'origine, le président du Sénat n'a pas manqué également d'exprimer sa reconnaissance envers les forces de défense et de sécurité -- gendarmerie, armée et police nationale -- pour leur « engagement et leur solidarité dans un contexte où des tentatives de division ont été observées ». « Malgré les tentatives de scission et les critiques infondées, nos forces ont fait preuve de loyauté et de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions », a-t-il déclaré.

Richard Ravalomanana a mis en garde contre certains agissements politiques. Selon lui, des manoeuvres de déstabilisation sont menées par des acteurs politiques « prêts à compromettre l'intérêt supérieur de la Nation au profit de leurs ambitions personnelles ». Il a appelé au sens de l'État et à la responsabilité collective pour préserver l'unité nationale et l'ordre institutionnel. Cette première session du Sénat de l'année 2025 débute ainsi sur un ton solennel, marqué par un rappel au respect des institutions dans un contexte politique toujours sous tension.