Tunisie: Santé - Les hommes et les femmes inégaux face à la mort

Les hommes sont plus susceptibles de mourir de maladies telles que l'hypertension, le diabète et le VIH/sida que les femmes, selon une étude scientifique récente, qui appelle à des efforts accrus pour inclure les hommes dans les programmes de soins de santé et de médecine préventive.

Selon l'étude publiée dans la revue médicale PLOS, la chercheuse Angela Chang, spécialiste de la santé publique à l'université du Danemark du Sud, a souligné l'importance de reconnaître l'existence de différences entre les sexes en matière de soins de santé, notant que ces différences se reflètent dans plusieurs aspects, notamment des taux de tabagisme plus élevés chez les hommes, tandis que les femmes ont des taux d'obésité plus élevés.

L'étude a analysé des données provenant de bases de données mondiales sur la santé afin de comprendre les différences entre les hommes et les femmes en matière de soins et les facteurs et les paramètres influençant leur santé.

Les résultats montrent que les femmes et les hommes reçoivent des soins de santé différents pour des maladies telles que le diabète, l'hypertension et le sida, et que les facteurs à l'origine de ces maladies varient d'un pays à l'autre et d'un sexe à l'autre.

Dans 86 % des pays, les hommes fument plus que les femmes, ce qui augmente le risque d'hypertension, tandis que les femmes présentent des taux d'obésité plus élevés dans 65 % des pays étudiés.

Les chercheurs ont déclaré à HealthDay que ces résultats soulignent la nécessité d'adopter des approches de santé sensibles au genre, que ce soit au niveau de la prévention, du traitement ou de l'intégration dans les systèmes de soins de santé.