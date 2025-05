Madagascar: Recherches - Le pays, doté du tout premier laboratoire de biologie moléculaire marine

L'Institut Halieutique et des Sciences Marines de Toliara inaugure deux laboratoires de pointe pour la recherche marine. Il s'agit du Laboratoire de Biologie Moléculaire et celui d'Analyses et de Test des Matériaux.

Dans le but de renforcer la recherche marine et la préservation de la biodiversité à Madagascar, l'Institut Halieutique et des Sciences Marines (IHSM) de Toliara a officiellement inauguré deux nouveaux laboratoires : le Laboratoire de Biologie Moléculaire et le Laboratoire d'Analyses et de Test des Matériaux. Le Laboratoire de Biologie Moléculaire, premier du genre à Madagascar, est spécialisé en biologie moléculaire marine.

Issu d'une collaboration entre l'Université de Harvard et la Fondation Nationale de la Recherche d'Afrique du Sud, il permettra de réaliser localement des analyses génétiques et des identifications moléculaires des espèces marines. Cela est d'une importance majeure pour la préservation de la biodiversité, car les échantillons n'ont plus besoin d'être envoyés à l'étranger : les tests peuvent désormais être effectués localement selon les normes internationales. Les équipements nécessaires à la mise en oeuvre des recherches sont également en cours d'acheminement.

Transformation

Le Laboratoire d'Analyses et de Test des Matériaux, quant à lui, a été établi grâce à un partenariat avec l'Université de Mans en Belgique. Il se concentre sur la recherche et la transformation d'algues marines issues de l'aquaculture en plastique biodégradable, avec des équipements déjà opérationnels.

Ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie de l'IHSM, visant à renforcer la recherche et la formation dans le domaine des sciences marines. Elles témoignent de l'engagement de l'institut à promouvoir une exploitation durable des ressources marines et à contribuer activement à la recherche scientifique à Madagascar. A noter que ces deux laboratoires de pointe ont été inaugurés officiellement par la ministre, le Pr Loulla Chaminah lors de son passage à Toliara vendredi dernier.