Madagascar: Behenjy - Quatre profanateurs de tombes royales pris en flagrant délit

Un acte de profanation de tombes royales a été révélé ce lundi 5 mai 2025 dans le fokontany de Tsinjony, commune rurale de Behenjy, district d'Ambatolampy. Grâce à la vigilance de la population locale, quatre individus ont été appréhendés en flagrant délit sur la colline d'Iharinandriana Andravololona, dans le fokontany susmentionné.

Alertée vers 14 heures par le chef du fokontany de Tsinjony, la brigade territoriale de la gendarmerie de Behenjy a rapidement dépêché une équipe de quatre gendarmes sur place. Ils y ont constaté que la population avait maîtrisé quatre hommes en possession d'ossements humains, qu'ils avaient dérobés dans deux tombes royales. L'enquête préliminaire menée par les forces de l'ordre a révélé que les malfaiteurs, âgés respectivement de 48 ans, 48 ans, 28 ans et 24 ans, étaient originaires de différentes localités de la commune rurale de Behenjy et d'Antananarivo.

Suite à cette découverte, un rapport a été immédiatement transmis aux autorités compétentes, notamment aux supérieurs hiérarchiques de la gendarmerie et au Tribunal. Une mesure de respect de ce lieu sacré a été rapidement prise, et les ossements profanés ont été restitués aux descendants et à la communauté locale, qui ont procédé à leur réinhumation dans la sépulture d'origine.

Les autorités locales ont profité de cette occasion pour sensibiliser la population à l'importance de la surveillance et de la protection du patrimoine culturel. Elles ont encouragé les habitants à rester vigilants et à signaler sans délai toute activité suspecte.

L'intervention s'est déroulée dans le calme, et l'enquête est actuellement conduite par la brigade territoriale de Behenjy. Cet incident souligne l'importance de la collaboration entre la population et les forces de l'ordre pour protéger le patrimoine culturel et les lieux de sépulture ancestraux.