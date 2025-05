Madagascar: Emploi décent pour les jeunes ruraux - Formation des employeurs dans la région Vakinankaratra

Un atelier de formation des employeurs de la région Vakinankaratra avec les partenaires d'exécution du projet ProAgro YOUTH de l'OIT (Organisation internationale du travail) s'est tenu pendant deux jours à Antsirabe. Cet atelier de deux jours a permis de renforcer les compétences des employeurs tout en améliorant les conditions de travail des jeunes.

En approfondissant leurs connaissances sur les droits et obligations au travail, ainsi que sur la santé et la sécurité, les employeurs seront mieux préparés pour intégrer les jeunes dans le milieu professionnel de manière durable et efficace. L'inspection du travail est également intervenue pour s'assurer du respect des droits des travailleurs, garantissant ainsi un environnement de travail conforme aux normes et réglementations en vigueur.

Le projet ProAgro YOUTH Madagascar est coordonné par l'OIT en collaboration avec des partenaires d'exécution au niveau national, et financé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) dans le cadre du financement « Support to integrated agribusiness hubs initiative ». Ce projet vise à augmenter le nombre d'emplois indépendants et salariés décents pour les jeunes ruraux grâce à des pôles agroalimentaires intégrés.