Madagascar: MCB Madagascar - Des experts internationaux pour accompagner les entreprises locales

Wilfried Giner : directeur Exécutif d'Atradius Global France. Olivier Lens : directeur de Swift en Afrique subsaharienne, May Wafa : directrice de JP Morgan en Afrique subsaharienne. Arnaud Levasseur : vice-président Exécutif de Global Trade Solutions, MCB.

La banque MCB Madagascar a invité des experts internationaux de renom pour partager avec les entreprises locales leurs expériences en matière de stimulation de la croissance et de renforcement de leur compétitivité en s'intégrant pleinement au dynamisme du commerce intra-africain.

Nouvelles dynamiques

C'était avant-hier, au cours d'une rencontre professionnelle qui s'est déroulée au Radisson Blu Hôtel où l'on a parlé notamment des chaînes d'approvisionnement, nouvelle génération, durables et résilientes de l'intégration de pratiques respectueuses de l'environnement à chaque étape, de la source des matières premières à la distribution. Les nouvelles dynamiques du commerce mondial et africain ont également été évoquées, notamment dans leur aspect relatif au commerce électronique transfrontalier qui se développe rapidement, en offrant de nouvelles opportunités pour les entreprises d'atteindre des clients au-delà de leurs frontières.

Inévitablement les paiements numériques ont fait l'objet de partages pour des flux transfrontaliers fluides et sécurisés : Les entreprises de technologie financière proposent des solutions innovantes pour les transferts d'argent internationaux, les paiements en ligne et les règlements commerciaux. Les experts ont également présenté l'innovation au coeur des systèmes logistiques et financiers, comme des outils de sécurisation des transactions, de traçabilité des produits, des contrats intelligents, et du financement du commerce.

Une place à prendre

Autant de sujets qui ont permis à l'assistance de mieux s'intégrer dans l'enjeu d'un commerce intra-africain plus que jamais d'actualité face aux nouvelles donnes de l'économie mondiale où le continent noir a plus que jamais une place à prendre. « « L'objectif de cette conférence est d'apporter à nos clients et à l'ensemble de la communauté économique des perspectives sur le commerce en Afrique. Il s'agit également de voir comment nous pouvons travailler davantage avec ces partenaires par rapport aux tendances sur le paiement transfrontalier et le Trade finance. L'objectif étant d'aider les sociétés malgaches à saisir les opportunités de cette perspective, que nous voyons positive pour l'Afrique »,a déclaré Arnaud Levasseur, vice-président Exécutif de Global Trade Solutions, MCB. Une conférence qui a permis à MCB de confirmer son engagement dans l'amélioration continue de ses services et la digitalisation de ses prestations.