Madagascar: FAMEDEV - Enquête sur la place des femmes dans les médias

Le rapport du monitorage de FAMEDEV-Madagascar sera envoyé au Coordonnateur international du Global Monitoring Media Project.

Le Global Monitoring Media Project (GMMP) enquête tous les cinq ans depuis 1995 (Conférence mondiale des Femmes de Beijing) sur l'évolution de la place des femmes dans les médias ainsi que sur les méthodes numériques d'indexation du genre dans les médias. Une tâche qui est attribuée cette année à FAMEDEV-Madagascar (Femmes en Action pour les Médias). Le choix de cette association « est une marque de confiance palpable dans ses objectifs dont la promotion des médias et l'inclusion féminine », note Lydia Toto Raharimalala, coordinatrice du Réseau francophone du Groupe Egalité Femme-Homme. Cette initiative consiste à « disséquer et éplucher les différents médias diffusés dans le pays, de la presse écrite jusqu'aux nouveaux médias numériques en passant par la radio et la télévision.» Pour Flavienne Ramarosaona, l'initiative consiste à «connaître l'évolution de la place des femmes dans les médias, de voir les méthodes numériques d'indexation du genre dans les médias.»

Horizon

Ce projet consiste à dégager la capacité des médias « à façonner ce qui est perçu comme normal, à légitimer les relations sociales et politiques existantes, y compris l'inégalité du genre.» Pour ce faire, l'équipe malgache de FAMEDEV a bénéficié d'une formation et travaille en étroite collaboration avec le réseau FAMEDEV africain dirigé par Amie Joe basé à Dakar. L'engagement de ces organisations à faire progresser l'égalité de genre et les droits humains des femmes se reflète dans leurs actions et initiatives. Le monitorage des médias de cette année se base ainsi sur des sujets pertinents tels que la politique et le gouvernement, l'économie, les sciences et la santé. Les thématiques s'étendent également dans des domaines : social et juridique, la criminalité, la violence basée sur le genre, les personnalités célèbres, les arts, les médias ainsi que le sport. Selon Nanjatiako Rachel Razafindrakoto, coordinatrice adjointe de GMMP, « les données et fiches du monitorage seront envoyées à la coordination mondiale d'ici la fin du mois de juin et les principales constatations globales seront probablement connues mi-septembre.»