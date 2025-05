Tunisie: L'ASG prend un petit point devant la JSO - Un faux pas qui devrait coûter cher

Contraints au nul par la JSO, les coéquipiers de Abdelkader Chouaya ont considérablement réduit leurs chances de maintien.

Parmi les équipes qui bataillent très dur en bas du tableau pour assurer leur maintien, la Zliza de Gabès a incontestablement été le grand perdant de la 28e journée avec un partage des points décevant et inattendu pour un match de la dernière chance face à un concurrent direct, la JSO. Et ce, contrairement à El Gawafel de Gafsa, son adversaire de samedi prochain, qui a réussi à rentrer de Sousse avec un point en or qui lui a redonné espoir de pouvoir sauver sa place parmi l'élite.

L'entraîneur du Carrelage, Tarek Jarraya, n'a eu qu'à constater les dégâts d'un passage amer de ses joueurs à côté de la plaque. « Dans ce match, il y a eu tant de choses à regretter et tant de détails qui nous ont été défavorables », a-t-il dit avec beaucoup de déception dans la voix avant de préciser : « Il y a eu d'abord cette belle opportunité de faire une grande entame de match avec une occasion de but dès les premières minutes. Un but d'entrée, ça aurait été le coup de pouce idéal pour prendre en main le contrôle de la rencontre et profiter pleinement des espaces qu'auraient laissés nos adversaires obligés de courir derrière l'égalisation.

Il y a eu ensuite ce carton rouge gratuit infligé à notre meilleur atout de la paire centrale de la défense, Tej Islam Salem. À dix contre onze dès la première mi-temps, le duel a basculé. Un but tout fait raté et un carton rouge dans la foulée, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse donner à une équipe rivale pour la mettre en confiance.

La JSO a su profiter de sa supériorité numérique pour mieux se positionner devant son gardien Montasser Essid pour grappiller le point du nul qui lui était suffisant comme objectif. C'est vrai que nous avons réussi quand même à éviter la défaite, mais nous avons perdu deux points qui pourront nous coûter très cher pour le maintien ». Avec ce faux-pas à domicile, le Carrelage de Gabès a mis un pied en Ligue 2.

Le 10 mai à Gafsa, un vrai quitte ou double l'attend pour éviter d'ajouter le deuxième pied et ne pas capituler avant le dernier match contre le CA le 14 mai. La victoire sur El Gawafel sera impérative et un match nul ne serait qu'un moindre mal qui pourrait n'être d'aucune utilité pour échapper au naufrage.