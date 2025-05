Tunisie: Sud-Agro - On en redemande !

Le colloque Sud-Agro de la cinquième zone, tenu à Zarzis et intitulé «Pour un développement durable des produits agricoles», a duré au total 5 jours. La première journée était destinée à l'ouverture et aux interventions scientifiques présentées par des spécialistes du domaine. Le coup d'envoi était rehaussé par la présence du chef de cabinet du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche ainsi que des cadres du ministère de tutelle et des autorités locales et régionales du cinquième district.

Puis chaque jour, M. Walid Taboubi, gouverneur de Médenine, se fait accompagner par l'un de ses collègues en commençant par le gouverneur de Kébili, ensuite de Tataouine et enfin de Gabès pour la visite de ce salon, à Zarzis.

70 exposants environ venus du cinquième district présentent leurs produits variés et illustrant les spécificités de chaque gouvernorat : les produits-bio, les outils agricoles et les tracteurs divers, les énergies renouvelables, le goutte-à-goutte, l'artisanat, les plants d'oliviers, la constitution du dossier pour bénéficier d'un crédit bancaire, l'élevage de la filière cameline et des petits ruminants, la pêche, l'huile d'olive et bien d'autres. L'organisation est bien assurée. Les agriculteurs et les investisseurs au Sud-Est ont tiré profit de ce salon et souhaitent qu'on multiplie pareils colloques afin de développer le secteur de l'agriculture et de la pêche dans la zone.