Tunisie: Enseignement primaire - Evaluation des élèves - Les échéances du dernier trimestre

Certains parents ont commencé à s'interroger sur les examens de fin d'année de nos écoliers. Contrairement à leurs camarades des niveaux préparatoire ou secondaire, ils ne sont pas concernés par des mouvements de grève des enseignants. Par conséquent, il n'y a pas de changement majeur à signaler pour les examens de fin d'année de la saison scolaire 24-25.

A cet égard, il est bon de rappeler le déroulement de la période qui reste de ce trimestre. Le ministère de l'Éducation en a, déjà, fixé les différentes échéances. C'est ainsi que l'on sait que la période sur laquelle portera l'évaluation des élèves a commencé depuis le 7 avril. Autrement dit, tous les devoirs qui seront proposés aux élèves tant au niveau des matières officielles enseignées qu'au niveau des classes (de la 1ʳᵉ à la 6ᵉ) tourneront autour des matières enseignées au cours de cette période..

Les examens, proprement dits, commenceront à partir du 19 et jusqu'au 24 mai pour les épreuves orales et pratiques et du 25 au 31 mai pour les épreuves écrites. Ces dates concernent la première et les deuxièmes années. De plus, le déroulement de ces épreuves se fera sans interruption des cours.

Pour les autres niveaux (3ᵉ, 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ), les épreuves orales et pratiques se tiendront du 19 au 24 mai sans interruption des cours. Quant aux épreuves écrites, elles sont prévues du 26 au 31 mai sous forme de semaine bloquée.

Une fois cette opération terminée, ce sera au tour des enseignants et de l'administration de terminer l'année scolaire.

Des traditions à revisiter

La période qui s'étale du 2 au 28 juin sera consacrée à un travail purement administratif. En effet, du 2 au 14 juin, les enseignants procéderont à la correction des devoirs, à la remise des notes aux élèves et à leur saisie sur la plateforme dédiée à cet effet.

Les conseils de classe se tiendront, quant à eux, du 23 au 26 juin. Le vendredi 27 juin, les élèves seront au rendez-vous avec la distribution des carnets de notes.

C'est le samedi 28 juin que les établissements scolaires organiseront les fêtes de fin d'année en collaboration avec les différents commissariats régionaux à l'éducation et les responsables régionaux.

Cet événement, faut-il le noter, ne jouit plus du même intérêt qu'il revêtait il y a quelques années. Certes, on continue, selon les moyens disponibles, à distribuer les prix et à organiser des manifestations festives. Toutefois, bien des habitudes sont à remettre au goût du jour ou à valoriser davantage. Nous pensons à la valeur des prix offerts aux lauréats (les établissements ne disposent plus de budgets conséquents pour remettre des cadeaux dignes des résultats obtenus par les élèves méritants). Quoi qu'il faille reconnaître que certains responsables ne lésinent pas sur les moyens et font tout leur possible pour être à la hauteur de l'événement. Nous pensons, aussi, aux photos-souvenir et, notamment, la fameuse photo qui regroupe toute une classe en compagnie du cadre enseignant et administratif. Sans oublier, pour autant, l'incontournable cahier dans lequel de nombreux élèves consignaient les impressions et les souhaits de leurs camarades ou de leurs enseignants.

C'est ringard, dirait-on. Qu'à cela ne tienne. Il n'en demeure pas moins que l'idée mérite d'être revisitée.