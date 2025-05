L'édition 2025 de la Ziarra annuelle de Boudié Senghère a battu tous les records d'affluence, samedi dernier 03 mai. Le thème générique du travail et de la paix a retenu toutes les attentions ainsi que le fort plaidoyer du Khalife général en faveur de la relance des travaux de construction de la route appelée «boucle du Boudié» et de l'emploi des jeunes.

La 72e édition de la Ziarra annuelle de Boudié Singhère a vécu sous de bons auspices avec une participation record de fidèles venus de plusieurs régions du Sénégal et de l'étranger. Le Khalife général de la famille Barro, El Hadji Ibrahima Solo Barro, a exhorté tous les acteurs à la construction de la paix et au travail bien fait.

«Cette année, nous avons enregistré un record d'affluence de fidèles venus de plusieurs régions du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la France, de l'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique et ailleurs. Allah soit loué et continue de bénir ce grand rassemblement religieux de Boudié Senghère. Le Khalife général a formulé des prières pour la paix ici, en Casamance, partout au Sénégal et dans le monde ainsi que le travail», a expliqué Moussa Sadio, le porte-parole du jour.

Occasion ne saurait être plus propice pour porter le plaidoyer en faveur de la relance des travaux de construction de la boucle du Boudié et autres investissements pour l'emploi des jeunes. «Nous sommes conscients des efforts en cours de l'Etat du Sénégal. Mais nous avons également une situation d'urgence extrême avec l'arrêt des travaux de construction de la boucle du Boudié. Nous sommes dangereusement enclavés et sollicitons la relance des travaux avec les nouvelles autorités du pays. Nous comptons sur la diligence du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre, Ousmane Sonko».

Et le Khalife de poursuivre : «dans un second temps, l'emploi des jeunes est aussi une priorité pour notre région de Sédhiou. Nous souffrons de la pauvreté ; mais il existe des ressources qui ne sont toujours pas valorisées et il n'y pas de routes aussi pour les transporter», soutient le guide religieux.

Le Khalife général de la famille Barro de Boudié Senghère et toujours par la voix de Moussa Sadio, sollicite la mise à disposition d'intrants et équipements agricoles à l'orée de la saison des pluies. «L'hivernage approche à grand pas et étant entendu que notre activité première est l'agriculture, nous sollicitons des intrants et des équipements agricoles à temps au prix de subvention. Je voudrais également signaler que Boudié Senghère est un grand foyer religieux et nous avons besoin de forages, de l'électricité et autres commodités. Nous soutenons et encourageons les nouvelles autorités dans leur mission de développement du Sénégal», conclut le Khalife général de la famille Barro de Boudié Senghère.

A signaler que cet événement religieux majeur du Boudié s'est déroulé sans incident majeur grâce à la couverture sanitaire et sécuritaire de proximité, rapporte le comité d'organisation.