Tunisie: Taxis individuels - Grève générale le 19 mai prochain

Les taxistes prévoient de faire grève le 19 mai prochain dans plusieurs gouvernorats, a souligné Nader Kazdaghli Président du syndicat de base lors de son passage, aujourd'hui, sur Mosaique FM. Ce mouvement de protestation vient suite, à la non satisfaction, par le ministère du Transport, des revendications des professionnels du secteur, en dépit des nombreuses réunions qui se sont tenues au sein du ministère afin de trouver un accord entre les deux parties.

Or, ces derniers estiment que l'augmentation du tarif de départ au compteur est devenue nécessaire dès lors qu'ils n'arrivent plus à faire face à la cherté de la vie et aux multiples frais qui découlent de l'exercice de la profession qui ne cessent d'augmenter d'une année à l'autre. En effet, alors que le tarif de départ au compteur n'a pas augmenté depuis 2022, le coût d'achat des voitures et celui de leur location, l'assurance ainsi que tous les frais liés à l'entretien des véhicules ont observé une courbe ascendante à laquelle les professionnels du secteur n'arrivent plus à faire face.

« Depuis 2022, beaucoup de voitures ont été confisquées car les taxistes n'arrivent plus à s'acquitter des frais de location », a relevé le Président du syndicat de base, relevant, par ailleurs, que les professionnels du métier estiment et exigent que l'augmentation du tarif de départ du compteur soit une mesure qui fasse l'objet d'une mûre réflexion afin qu'elle puisse s'adapter aux conditions et à la réalité de l'exercice de la profession. Cette tarification doit non seulement faire l'objet d'une augmentation progressive et annuelle sur la base d'un pourcentage précis mais intégrer, par ailleurs, de nouveaux paramètres dont la distance et la durée d'attente lorsque le chauffeur de taxi est obligé de circuler à moins de 30 km à l'heure», a conclu Nader Kazdaghli.