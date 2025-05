Tunisie: Carte technologique internationale - Vers une augmentation de l'allocation en devises pour les jeunes et les entrepreneurs

Le ministère des technologies de la communication, en coordination avec le ministère des Finances et la banque centrale de Tunisie, est en train de développer le système de la carte technologique internationale afin d'augmenter le plafond annuel, selon le ministre des technologies de la communication Sofiane Hmeissi.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail effectuée aujourd'hui dans la province de Monastir, le ministre a expliqué que la carte technologique internationale permet aux jeunes et aux entrepreneurs de racheter des devises jusqu'à un certain plafond et qu'ils œuvrent actuellement à augmenter le plafond, à encourager les remboursements et à élargir la liste des bénéficiaires de la carte technologique internationale, soulignant qu'ils disposent de mécanismes à cet égard et qu'ils achèveront bientôt la ratification du nouveau cadre juridique avec le gouvernement et la Banque centrale.

Il a souligné que la question de la compensation des devises étrangères sera radicalement résolue au niveau du Code des changes, qui comprendra également certaines mesures relatives aux monnaies virtuelles (Bitcoin).

Le paiement électronique est l'un des points prioritaires du programme d'économie sociale du gouvernement visant à populariser le paiement électronique par le biais des cartes bancaires et postales, selon le ministre.

Le ministère des Technologies de la communication souhaite également que la Poste tunisienne fournisse des services bancaires à certaines couches sociales dans le cadre de l'inclusion financière et de la facilitation de l'accès aux services bancaires à toutes les couches de la société. Plusieurs scénarios sont à l'étude en coordination avec différentes structures étatiques telles que le ministère des Finances et la Banque centrale, y compris la transformation de la Poste en banque, selon Sofiane Hamaissi.

En ce qui concerne le réseau radio numérique, le ministre a indiqué que le ministère le déploie progressivement en coordination avec plusieurs ministères, dont le ministère du Commerce et du développement des exportations, et parallèlemt à la disponibilité d'équipements numériques compatibles avec la réception d'émissions numériques.