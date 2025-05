Sénégal: 'Salon du Campus' - La troisième édition lancée à Dakar

Dakar — La troisième édition du "Salon du Campus" ouverte, mardi, à la place du Souvenir africain, à Dakar, ambitionne d'offrir aux élèves de terminale des lycées publics et privés "un espace d'échanges, de formation, d'orientation et de valorisation du potentiel des jeunes".

La manifestation, axée sur le thème "Education, innovation et avenir : Construire ensemble le Sénégal de demain", réunit des professionnels du secteur éducatif et des entrepreneurs, en plus d'élèves et étudiants des universités publiques et privées.

La communauté estudiantine étrangère est également représentée à cette manifestation visant à informer et sensibiliser les jeunes sur les enjeux actuels de l'éducation, de l'entrepreneuriat, du numérique, de l'environnement et de la santé, selon la directrice des opérations du Salon du Campus, Salimata Zaia Diallo Guèye.

Dans cette dynamique, les promoteurs de la manifestation comptent offrir un cadre d'orientation et d'accompagnement pour des choix académiques et professionnels éclairés", à travers "100% Campus", plateforme d'information et d'accompagnement des jeunes mise en place depuis 2012.

"Le Salon du Campus, depuis sa première édition, s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de l'éducation, de la formation et de l'innovation", a souligné Salimata Zaia Diallo Guèye.

"Il est devenu, un espace de rencontre, d'échange et de découverte, où les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les entrepreneurs et les décideurs se rassemblent pour partager leurs idées, leurs projets et leurs aspirations", a-t-elle ajouté.

"L'éducation est un droit fondamental, un levier essentiel de développement, un facteur de réduction de la pauvreté, de promotion de l'égalité des chances, d'amélioration de la santé publique et de consolidation de la paix sociale", a-t-elle fait valoir.

Selon Zaia Diallo Guèye, cette initiative vise à "mettre en relation institutions, entreprises, formateurs et jeunes dans une logique de partage de savoirs et d'opportunités, tout en valorisant les initiatives et les talents émergents au sein de la jeunesse".

Les différentes thématiques, sous forme de conférences, débats et ateliers, seront animées par des professionnels de l'enseignement supérieur, du monde de l'emploi, des entrepreneurs et des personnes engagées dans la problématique de l'insertion des jeunes.

Des professionnels de différents secteurs d'activités tournant autour de l'éducation comptent également parmi les intervenants lors de ce Salon auquel sont attendus 800 participants en deux jours.

Il va s'articuler autour de conférences, de stands d'exposition de grandes écoles, d'entreprises et d'espaces d'échanges directs entre intervenants et participants.