A travers un communiqué diffusé ce mardi 6 mai, le Bureau Politique du parti TABAX-CONSTRUIRE a salué, avec "une fierté lucide et un sens élevé des responsabilités", la nomination de Monsieur Boubacar CAMARA, son président, au poste de Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.

Cette décision, prise par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, sur proposition de Monsieur le Premier Ministre, Ousmane SONKO, à en croire le parti TABAX-CONSTRUIRE, « vient consacrer un parcours politique exemplaire, fondé sur la rigueur, la loyauté, la compétence et le sens de l'État. »

« Cette nomination constitue avant tout une reconnaissance de l'engagement de longue date de Boubacar CAMARA aux côtés du peuple sénégalais, pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Elle reflète également la cohérence d'un homme qui, depuis sa démission de la haute fonction publique, a fait le choix courageux de servir autrement, à travers la création du parti TABAX-CONSTRUIRE et son engagement résolu auprès des forces de transformation de notre pays », note le communiqué.

Pour les camarades du nouveau secrétaire général du gouvernement, « En acceptant cette charge stratégique au sein de l'exécutif, Monsieur Boubacar CAMARA demeure fidèle à la ligne républicaine, sociale et panafricaniste que nous portons collectivement. Il incarne la volonté de notre parti de participer, sans compromission, à la refondation de l'État, à la moralisation de la vie publique et à la construction d'un nouveau contrat social. »

« Le parti TABAX-CONSTRUIRE exprime sa reconnaissance républicaine aux plus hautes autorités pour cette marque de confiance. Elle renforce notre détermination à demeurer un acteur engagé et exigeant au sein de la majorité, ayant pour seule boussole l'intérêt supérieur de la Nation », indiquent-ils avant d'appeler leurs militants à accompagner cette nouvelle étape. « Nous appelons nos militantes, militants, sympathisants et partenaires à redoubler d'efforts, à renforcer la vigilance citoyenne et à accompagner cette nouvelle étape avec lucidité, esprit critique et engagement. Car gouverner, c'est bâtir, et bâtir, c'est l'essence même de notre combat », a-t-on conclu.