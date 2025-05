Togo: Être missionnaire avec les autres et pour les autres

Lomé — « Nous sommes une famille composée de sept jeunes, tous étudiants à l'université, d'un responsable de la communauté, le père Valéry Aguh, qui a passé dix ans en Sierra Leone, d'un directeur des études, Jean Jacques Wisdom, et d'un accompagnateur ».

C'est ce qu'écrit le père Silvano Galli, l'« accompagnateur », qui, à la fin des examens du deuxième trimestre de la Propedeutica, l'année de préparation à l'entrée dans la Société pour les Missions Africaines, avant de commencer le cycle philosophique de trois ans des missionnaires SMA, offre quelques réflexions sur leurs travaux, sur la mission et sur la vie et les cultures traditionnelles.

« Être missionnaire loin de nos pays, parmi des gens inconnus et des cultures différentes, signifie partager l'amour du Christ avec les autres et leur faire comprendre que nous sommes tous frères », raconte l'un des étudiants. Vivre dans la même maison avec des personnes de différents pays signifie construire l'unité à travers nos différences, vivre en harmonie comme des frères, apprendre les uns des autres et s'ouvrir à de nouvelles cultures. Être missionnaire, ce n'est pas seulement quitter son pays, mais surtout être missionnaire avec les autres et pour les autres.

« C'est l'harmonie qui existe entre les différentes couleurs qui fait la beauté d'une fleur », lui fait écho un autre. « Charles de Foucauld nous rappelle que nous sommes missionnaires par ce que nous sommes, et non par ce que nous faisons. Les défis font partie de notre mission pour nous aider à acquérir de nouvelles expériences, à entrer dans de nouvelles cultures, à apprendre de nos erreurs et à changer notre façon de voir les choses.

Les cours m'ont permis d'être bien équipé en tant que missionnaire de demain, pour ne pas avoir peur, pour me mettre en quête, approfondir ma compréhension d'autres cultures, sans jamais juger. La sagesse nous aide à bien vivre avec les autres, à développer notre maturité, à relever les défis qui se présentent à nous. »

Certains de ces jeunes ont connu un parcours difficile qui les a préparés aux complexités de la vie. C'est le cas d'un jeune homme issu d'une famille « normale et qui fonctionnait bien » : « Nous vivions tous sans soucis particuliers quand, soudain, nos parents se sont séparés, raconte-t-il. Cet événement a bouleversé toute notre vie, car j'étais encore en première année d'école primaire, mon frère en quatrième et ma soeur en cinquième.

Après la séparation de mes parents, je suis resté chez mes oncles jusqu'à la fin de l'école primaire. Ce fut une période très difficile. La famille était paysanne, j'ai dû prendre une houe dès la deuxième année d'école primaire, car c'était le seul moyen de manger. J'étais livré à moi-même. Et cela a duré jusqu'en sixième, quand ma mère est venue me rendre visite avec des vêtements, puis elle a disparu à nouveau.

J'ai dû faire face à cette vie nomade (aller et venir) et à divers problèmes, notamment le manque d'affection de mes parents, jusqu'à l'obtention de mon diplôme de cinquième. Après le diplôme, mon père a décidé de m'envoyer dans la ville de Sokodé pour poursuivre mes études avec un tuteur. À Sokodé, j'ai fréquenté le lycée. Une fois mes études terminées, je suis descendu à Lomé, conclut le jeune homme, et je me suis inscrit à l'université en anthropologie et j'ai passé deux examens. Puis je suis entré dans la SMA ».