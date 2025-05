Tunisie: Douanes tunisiennes - Ce qui change pour les voyageurs dès juin 2025

Le colonel Elyes Belkhir, cadre à la Direction générale des douanes tunisiennes, a annoncé ce mardi 6 mai 2025 que la préparation de la saison estivale est déjà en cours et s'inscrit dans un travail de planification continue tout au long de l'année.

Lors de son passage sur les ondes d'Express FM, il a ajouté que des réunions regroupant l'ensemble des structures concernées sont régulièrement tenues afin d'évaluer la saison précédente, identifier les difficultés rencontrées et proposer des solutions concrètes pour les surmonter.

Dans le cadre du programme mis en œuvre par l'administration des douanes, plusieurs outils numériques ont été développés ces dernières années. Néanmoins, leur adoption reste partielle chez les Tunisiens résidant à l'étranger. C'est pourquoi leur utilisation devient obligatoire dès cette année, avec pour objectif de fluidifier les procédures et réduire les temps d'attente.

Digitalisation des procédures : deux applications obligatoires

À partir du 1ᵉʳ juin 2025, les voyageurs tunisiens de retour au pays devront impérativement remplir une autorisation de circulation (Rokhsati) et déclarer leurs effets personnels (Amtiati) via les applications dédiées. Cette mesure vise à éviter les longues files d'attente à bord des navires et aux postes de contrôle, tout en limitant les interventions extérieures non autorisées.

Les usagers devront saisir leurs données personnelles (passeport, certificat d'immatriculation) et obtenir un document muni d'un code QR à présenter sur demande. Une application mobile, Smart Traveller, est également disponible en téléchargement et permet de compléter l'opération en moins d'une minute.

Selon Belkhir, plus de 220 passagers ont pu bénéficier de ce dispositif à bord d'un navire en seulement 1 h 30, démontrant l'efficacité du système. « Notre objectif est de réduire à 5 à 10 minutes le délai entre la sortie d'un véhicule du bateau et son départ du port. Cela dépendra du niveau d'adhésion des Tunisiens de l'étranger à ces nouvelles procédures numériques », a-t-il affirmé.

Une campagne de sensibilisation est en cours pour encourager les voyageurs à adopter ces outils et faciliter leur passage par les ports.

Régime RS. : nouvelles facilités pour les véhicules

Concernant les véhicules immatriculés en série minéralogique tunisienne RS sous le régime d'exonération totale, de nouvelles mesures permettent désormais aux membres de la famille -- ascendants et descendants -- de conduire le véhicule. La durée d'autorisation peut désormais atteindre une année, trois ans, voire être illimitée.

Le titulaire du véhicule peut faire la demande et signer l'autorisation sans avoir à se déplacer, une procédure simplifiée qui vise à alléger les contraintes administratives. De plus, l'épouse du titulaire n'a plus besoin de procuration pour conduire dans ce cadre.

Amnisties fiscales pour les véhicules et projets à l'arrêt

La loi de finances 2025 prévoit également deux amnisties fiscales majeures :

Article 79 : Les propriétaires de camions importés dans le cadre de projets interrompus ou modifiés peuvent régulariser leur situation en ne s'acquittant que de 10 % des droits et taxes dus. Les demandes peuvent être déposées jusqu'au 31 août, avec un paiement finalisé avant le 30 septembre.

Article 80 : Les véhicules en série RS depuis plus de deux ans bénéficient d'un régime de régularisation à 30 % des frais au lieu de 100 %. Les demandes peuvent être introduites entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 octobre, avec un paiement au plus tard le 31 décembre. Une procuration est autorisée pour effectuer la démarche.

« Ces mesures sont conçues pour alléger la charge des citoyens, malgré un impact budgétaire sur l'État. Il s'agit d'opportunités rares, dont il faut savoir tirer parti, les précédentes remontant à 2015 et 2018 », a conclu Elyes Belkhir.