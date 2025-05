Ethiopie: Le ministre de l'industrie invite les parties prenantes à fournir des services efficaces au secteur manufacturier

Addis Ababa — Les parties prenantes ont souligné que des efforts sont déployés pour fournir des services et un soutien efficaces afin d'aider le secteur manufacturier à prospérer.

En marge de la troisième exposition « Made in Ethiopia », les discussions des parties prenantes sur les questions pertinentes pour le secteur manufacturier se sont poursuivies.

Le président de la Commercial Bank of Ethiopia (CBE), les PDG de Ethiopian Shipping and Logistics et le commissaire adjoint des douanes éthiopiennes, entre autres, ont mené les discussions.

À cette occasion, le ministre de l'industrie Melaku Alebel a exhorté les participants à mener des discussions productives dans le cadre d'efforts concertés visant à faire prospérer l'initiative « Made in Ethiopia » (Fabriqué en Éthiopie).

Le président de la Banque commerciale d'Éthiopie (CBE), Abe Sano, a souligné que les réformes macroéconomiques ont amélioré les recettes en devises des banques pour les distribuer au secteur manufacturier.

Cette croissance des devises est essentielle pour soutenir l'expansion de l'industrie et l'investissement, encourager l'augmentation de la production et, en fin de compte, favoriser le progrès économique global du pays.

Il a également indiqué que le secteur manufacturier recevait des devises fortes en fonction des priorités fixées, la BCE ayant alloué plus d'un milliard d'USD à ce secteur.

Avec des perspectives améliorées pour les prêts à long terme, il a déclaré que la BCE continue d'offrir un taux d'intérêt d'environ 16%.

Il a également souligné que les banques avaient la possibilité de renforcer l'avantage concurrentiel de l'industrie manufacturière en fournissant des financements en devises étrangères.

Il a noté que la disponibilité des financements en devises étrangères au cours de cette année fiscale éthiopienne a augmenté de 12 %, soulignant que le soutien financier au secteur manufacturier persistera et s'étendra.

Beriso Amelo, PDG de l'Ethiopian Shipping and Logistics, a pour sa part déclaré que la politique et la stratégie nationales en matière de logistique visent à simplifier les processus pour le secteur manufacturier tout en améliorant l'efficacité et l'efficience.

Le commissaire adjoint aux douanes, Azezew Chanie, a quant à lui déclaré que la commission avait rationalisé les procédures grâce à une plate-forme de guichet électronique, qui a permis de réduire les délais d'exécution et d'accroître l'efficacité, en offrant des services 24 heures sur 24.

Ayana Zewdie, coordinatrice nationale de l'initiative Made in Ethiopia au ministère de l'industrie, a souligné l'engagement du gouvernement à créer un environnement favorable à l'essor du secteur manufacturier.

"Le gouvernement renforce les fonctions douanières et logistiques pour aider les fabricants à devenir plus compétitifs, à créer des emplois et à accroître la prospérité grâce à l'introduction de services à guichet unique dans les parcs et zones industriels. La collaboration avec les universités et les partenaires de développement a permis de remplacer des marchandises d'une valeur de 10 milliards de dollars par des produits nationaux dans le cadre de l'initiative Ethiopia Tamrit au cours des trois dernières années. "

Selon les participants, de nombreux défis liés aux systèmes de prestation de services gouvernementaux ont été considérablement atténués cette année.