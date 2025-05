Madagascar: Monitorage des médias - Famedev en action

Ce fut sous la « bénédiction » de Toto Raharimalala Lydia (Coordinatrice du Réseau francophone du Groupe EFH), Phostina Papisy (Experte en développement inclusif et durable), Miora Ratsimaitomanitra (Journaliste débatteur) et Léonce Rakotoarison (Expert en informatique) que l'association Famedev-Madagascar (Femmes en Action pour les MEdia, genre et Développement de Madagascar) démarre hier le monitorage des médias malgaches au Red Zone d'Ampandrana Bel Air.

Cette activité d'étudier, d'explorer et de passer au peigne fin les médias entre dans le cadre du projet mondial dénommé Global Media Monitoring Project (GMMP), pour concrétiser une des recommandations de la Conférence de Beijing de 1995. Une journée mondiale de monitorage se tient tous les cinq ans dans le monde, « et Madagascar en est toujours actif. Des efforts ont lieu, mais il y a encore à élaborer pour faire progresser l'égalité entre les genres et les droits humains des femmes », a analysé Flavienne Ramarosaona. « Et les médias d'information ont une importante responsabilité, constituant une force puissante pour façonner les manières d'agir. »

Une bonne douzaine de membres dissèquent ainsi une dizaine de quotidiens de la place et se penchent de plus sur la corrélation entre le nombre de femmes dans la couverture des nouvelles et celui dans les postes de responsabilité, sans oublier les codifications des articles sur la violence basée sur le genre, mais aussi sur la politique et l'économie. Cette année 2025, le domaine du sport est intégré parmi les thèmes étudiés.