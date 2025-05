Madagascar: Émancipation des femmes - Brigitte Macron échange avec des artisanes

Rencontre exceptionnelle. Des artisanes issues du milieu précaire ont eu l'opportunité d'échanger avec la Première dame de France, Brigitte Macron. Dans le cadre du voyage officiel d'Emmanuel Macron à Madagascar, les 23 et 24 avril, elle a visité l'entreprise sociale Made For A Woman, fondée par Eileen Akbaraly, qui oeuvre pour l'autonomisation des femmes, l'inclusion et l'éducation, tout en valorisant l'artisanat malgache dans une démarche éco-responsable.

Brigitte Macron, fervente défenseure de l'égalité des chances et de l'éducation, a pris le temps d'échanger avec les artisanes, d'écouter leurs histoires et de découvrir leur savoir-faire. Sa présence a envoyé un message fort de solidarité, non seulement aux artisanes présentes mais aussi à toutes celles et ceux qui œuvrent pour un changement systémique et inclusif.

Aujourd'hui, plus de sept cent cinquante artisanes, majoritairement issues de milieux précaires ou survivantes de violences, bénéficient d'un accompagnement global et d'un travail digne au sein de cette entreprise sociale.

« Il existe une profonde convergence entre les valeurs de Madame Macron et la mission de Made For A Woman », a déclaré la fondatrice et CEO, Eileen Akbaraly. « Elle est une véritable source d'inspiration pour moi, et pour tant d'autres femmes qui œuvrent pour un avenir plus équitable », poursuit-elle.