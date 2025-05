Madagascar: Examen BEPC/Mahajanga I - L'organisation de la course d'endurance perturbée

L'épreuve de course de vitesse de l'examen du BEPC a débuté lundi, au stade de football Rabemananjara, mais les premiers élèves convoqués durant les deux premières journées n'ont pas pu réaliser la course d'endurance, pourtant obligatoire pour tous les candidats.

Selon les règles, la course de demi-fond- 600 m pour les filles et 800 m pour les garçons- devait être effectuée après les épreuves de sport individuel et de sport collectif. Mais en raison de l'état de la piste entourant le stade municipal, la course d'endurance a été annulée lundi et mardi à cause des herbes hautes qui n'ont pas été coupées.

Trois mille quatre-vingt-dix candidats sont inscrits cette année à l'épreuve d'EPS de l'examen du BEPC dans la circonscription scolaire (Cisco) de Mahajanga I.

« Le demi-fond devra débuter ce jour, mercredi. On reconnaît qu'il y a eu un empêchement, probablement en raison d'un chevauchement de programme ou d'une mauvaise interprétation. Les autres épreuves ont déjà commencé depuis lundi, comme celles des sports individuels et collectifs », explique le chef de la Cisco de Mahajanga I, Jocelyn Elyson.

Selon le calendrier, l'examen se déroule du lundi 5 au vendredi 9 mai. La commune de Mahajanga est chargée de la maintenance du stade. Les herbes autour du stade n'ont pas été coupées lundi, ce qui a entraîné l'annulation de la course de demi-fond. Pourtant, les candidats se sont préparés à cette discipline depuis plusieurs semaines.

Déçus

Tous les soirs, ils sont des centaines à s'entraîner autour du jardin situé devant les collèges Saint-Gabriel et Notre-Dame.

« Nous sommes déçus, car nous avons préparé cette course d'endurance depuis plusieurs jours. J'ai été convoqué lundi matin. J'ai déjà réalisé l'épreuve de sport collectif (basketball) et le saut en longueur comme sport individuel. Je dois encore revenir ce mercredi pour courir. En tout cas, j'ai pu reprendre des forces pour affronter le demi-fond, et j'ai moins peur que pendant le premier jour», déclare le candidat d'un lycée public.

La course de vitesse n'est pas concernée par le problème des herbes hautes, car elle s'effectue sur une distance de 60 m (filles) et 80 m (garçons). Tous les sports collectifs se dérouleront sur le terrain du Lycée Philibert Tsiranana, tandis que la natation se fera à la piscine « Les Papons » du collège Saint-Gabriel, à la fin de toutes les épreuves physiques.

Les tenues de sport des établissements sont interdites et les candidats doivent être vêtus d'une tenue de sport ordinaire durant l'examen.