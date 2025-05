Madagascar: PFL - La phase finale reportée

Place aux choses sérieuses. Les quarts de finale de la Pure Play Football League (PFL) sont reportés à la suite de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association des clubs de football élite de Madagascar (CFEM). Une réunion s'est tenue le mercredi 30 avril, dans la salle de conférence du stade Barea à Mahamasina.

À l'ordre du jour, les dirigeants de la CFEM et ses membres, à savoir les présidents des clubs engagés en PFL, ont abordé et discuté du calendrier de la phase finale du championnat national de la division élite, notamment en lien avec le calendrier des seizièmes de finale de la Coupe de Madagascar. Les seizièmes de finale auront lieu le 11 mai, et les huitièmes le 25 mai.

Prévue initialement ce dimanche 4 mai, la première étape des play-offs commencera finalement les 17 et 18 mai pour les matchs aller, et les 24 et 25 mai pour les matchs retour. Tous les matchs de la phase finale se dérouleront à Antananarivo, probablement au stade Barea de Mahamasina. Les quarts et les demi-finales se disputeront en matchs aller-retour, tandis que la finale se jouera en match unique.

Calendrier chargé

Deux matchs des quarts de finale aller auront lieu le samedi 17 mai, et les deux autres le dimanche 18 mai. Les matchs retour auront lieu une semaine plus tard.

D'après le règlement de la compétition, l'équipe leader, Fosa Juniors FC, affrontera Mama FC, classée huitième. Le dauphin du classement, AS Fanalamanga, sera opposé à CFFA, classé septième. Le champion en titre, Disciples FC, rencontrera Cosfa, classé sixième. Enfin, le dernier quart opposera Elgeco Plus, classé quatrième, à Ajesaia, cinquième.

Les demi-finales aller sont programmées le 18 juin, et les demi-finales retour le 22 juin. La finale est prévue le 29 juin. Le championnat sera ainsi bouclé à temps, car le nom du club représentant Madagascar à la Ligue des champions africaine doit être communiqué à la Confédération Africaine de Football avant la fin du mois de juin.

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la CFEM, dix clubs membres sur douze ont voté en faveur du nouveau calendrier, l'un s'y est opposé et le dernier s'est abstenu.

Dans le cadre de la préparation au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) au mois d'août, et du tournoi de la Cosafa prévu du 1er au 15 août, un regroupement est prévu du 26 au 30 mai, et la sélection nationale jouera des matchs amicaux en Afrique du Sud, du 1er au 15 juin.