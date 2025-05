Madagascar: Des points de feu signalés dans des aires protégées

Quinze foyers de feu ont été signalés à l'intérieur des zones protégées, selon la carte des foyers de feu en date du 5 mai. Parmi les sites concernés figurent l'Aire Protégée de Bongolava, située dans la commune rurale de Bekoratsaka, dans la région Sofia, et l'Aire Protégée de Ranobe PK32, dans la commune rurale de Maromiandra, dans la région Atsimo Andrefana. La région Diana n'est pas épargnée non plus, avec des incendies détectés dans l'Aire Protégée de Tsaratanana, commune rurale d'Ambohitrandriana.

Les images satellites du 5 mai 2025 ont révélé la présence de cent quarante-six foyers de feu répartis sur l'ensemble du territoire malgache, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les régions les plus touchées sont l'Atsimo Andrefana et Sofia, où les incendies sont particulièrement nombreux. En général, ces foyers d'incendie n'ont pas concerné les forêts naturelles.

Alors que la saison sèche s'installe, le ministère de l'Environnement et du Développement durable appelle à une vigilance accrue. Les feux de brousse, souvent causés par des pratiques agricoles incontrôlées ou des actes de négligence, constituent une menace sérieuse pour l'environnement.

La population est ainsi invitée à adopter des comportements responsables. Toute situation suspecte, incendie ou exploitation illégale des ressources naturelles, peut être signalée gratuitement au numéro vert 955.