Madagascar: Ken dévoile son tout premier album

Ken sort son premier album en solo, « Io ary nen'lah », un projet aux sonorités rock fusion, qu'il dévoilera lors d'un concert à l'Arena Ivandry le 30 mai.

Un nouveau chapitre s'ouvre pour Ken. Plus d'un an après son départ du groupe Mage 4 et la création de son propre groupe, l'artiste se prépare à présenter son tout premier album, intitulé « Io ary nen'lah ». L'annonce a été faite hier lors d'une rencontre avec la presse à Ankorondrano, où il a également révélé la tenue d'un concert de lancement le 30 mai à l'Arena Ivandry.

Composé de douze titres, cet opus aux sonorités rock alternatif mêle habilement le rock à d'autres influences musicales. « Je ne quitte pas le rock, je le fusionne avec d'autres styles pour répondre aux attentes du public d'aujourd'hui », confie Ken.

« Io ary nen'lah » explore différents aspects de la société, des relations amoureuses aux préoccupations environnementales, en passant par les réalités de la vie quotidienne.

Un travail mûri depuis plus d'un an, fruit de longues heures de création partagées avec Andry Ramamonjisoa, coauteur de plusieurs morceaux.

Le concert du 30 mai promet un voyage musical intense. La première partie sera consacrée à la présentation de l'album, tandis que la seconde offrira des interprétations live.

Une belle complicité

Le groupe Ken, formé de cinq musiciens Ken au chant et au clavier, Rado à la basse, Baliaka à la batterie, et les guitaristes Andry Ramamonjisoa et Junior affiche une belle complicité artistique et une liberté de création revendiquée.

« Chez nous, chacun peut collaborer avec d'autres projets. Le talent ne doit pas être enfermé dans un seul univers», souligne Ken.

L'album sera disponible en version USB et sur les plateformes Spotify et YouTube, une manière pour le groupe de faire résonner sa musique au-delà des frontières.

En avant-goût, le public peut déjà découvrir « Tsy laitra », le nouveau titre fraîchement publié. En outre, trois autres titres de l'album sont déjà disponibles sur YouTube.

Après l'Arena Ivandry, une tournée nationale est prévue. Une nouvelle aventure musicale s'écrit pour Ken et son groupe, avec la promesse d'un rock revisité, ancré dans son époque.