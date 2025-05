Madagascar: Via Facebook - Rajoelina veut interagir directement avec la population

Le président de la République annonce que, dorénavant, il échangera directement avec les citoyens sur Facebook. Au nom de la vérité et de la transparence, selon ses dires, il apportera des explications sur les décisions prises.

Vérité et transparence. Ces mots sont mis en avant par Andry Rajoelina, président de la République, pour faire part de sa décision d'échanger directement avec les citoyens sur sa page Facebook.

Dans une publication, hier en début de journée, le chef de l'État annonce : « J'ai pris la décision d'échanger directement avec vous. Puisque vous avez le droit de connaître la vérité sur tous les faits. Puisque le développement de Madagascar est une responsabilité qui incombe à tous. Puisque l'honnêteté et la transparence sont les fondements de la confiance.» Il ajoute : « À partir d'aujourd'hui, les décisions à prendre vous seront expliquées de manière simple et claire. »

Parlant d'une « communication directe », le locataire d'Iavoloha indique, par ailleurs, qu'elle sera interactive. En affirmant que les citoyens « font partie de la solution », le Président assure qu'ils pourront

« exprimer librement leurs opinions », demandant néanmoins que cela se fasse de manière respectueuse. Selon les explications de sources avisées, l'initiative du chef de l'État est aussi « pour lutter contre la désinformation ».

Avec cette initiative, le président de la République s'engage sur le terrain de l'interaction via Facebook, lui qui s'était jusque-là limité à des publications. Le choix de Facebook s'explique par le fait qu'il s'agit du réseau social le plus utilisé par les Malgaches. Une plateforme sur laquelle ses détracteurs sont également nombreux, et qui ne se privent pas de lui imputer systématiquement la responsabilité de tous les manquements dans la gouvernance étatique ou de l'impliquer dans tous les sujets à polémique.

Direct et offensif

Andry Rajoelina compte, visiblement, passer à l'offensive et investir le terrain de prédilection de ses détracteurs. Il veut, de prime abord, être à l'initiative de la communication, ne plus la subir et essayer d'y répondre. Ce qui est le cas jusqu'ici, sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook. Apporter des explications aux décisions à prendre ou aux décisions prises est donc, selon une source contactée, « pour éviter que la vérité sur certains sujets soit dévoyée à des fins politiques ».

À l'instar du débat sur le projet Base Toliara ou encore le projet touristique qui serait en cours sur l'île Sakatia, à Nosy Be, le pouvoir fait face à des vagues de polémiques. Une situation due, selon certains observateurs, à l'absence d'explications en amont ou à des explications peu accessibles au grand public. En face, les détracteurs sont plus directs et concis. Cela pourrait expliquer pourquoi, dans sa publication d'hier, le président Rajoelina précise que les explications seront données « de manière simple et claire ».

Au regard du nombre de réactions et de commentaires sur sa publication, l'intention du chef de l'État ne laisse pas indifférent. Par ailleurs, à s'en tenir à une autre publication faite hier en début de soirée, la communication qu'il entend mener se fera sur un ton direct et offensif. Toujours selon cette publication, le locataire d'Iavoloha prévoit également de réagir et de faire part de son opinion sur les sujets d'actualité, y compris ceux qui suscitent la controverse.

Dans cette publication en soirée, Andry Rajoelina a réagi aux circonstances de l'évasion du colonel Patrick Rakotomamonjy, le 16 avril, alors qu'il était en garde à vue au camp Ratsimandrava, à Andrefan'Ambohijanahary. Cet officier supérieur, qui se serait enfui à l'étranger, est accusé dans une affaire de cocktail Molotov. Soutenant qu'il s'agit « d'une négligence inacceptable », le Président ajoute que « des mesures strictes doivent être prises rapidement contre ceux qui en sont responsables ».

L'évasion du colonel Rakotomamonjy de sa garde à vue a été révélée lors d'une conférence de presse des enquêteurs, dimanche. Dans sa réaction d'hier, le chef de l'État met le doigt sur une question qui taraude une partie de l'opinion publique depuis que l'officier supérieur a fait des révélations sur Facebook : comment a-t-il fait pour s'évader d'un camp militaire ?