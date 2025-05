Afrique: Basketball 5x5/Tirage au sort - Madagascar face aux cadors du continent

Le sort des Ankoay seniors hommes du 5x5 sera fixé le 9 mai, à l'occasion du tirage au sort de l'Afrobasket 2025. Il est certain que la poule des Malgaches sera relevée.

Le tirage au sort de l'Afrobasket 2025, pour les seniors hommes du 5x5, se tiendra le vendredi 9 mai à 18h30 (heure locale) et 20h30 (heure de Madagascar), à l'hôtel HCTA de Luanda, en Angola. Madagascar connaîtra enfin ses adversaires dans cette compétition continentale majeure, prévue du 12 au 24 août. Face à des nations historiques comme la Tunisie, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, les Ankoay s'apprêtent à relever un défi de taille.

Placée dans le pot 4 avec l'Ouganda, le Rwanda et la Libye, Madagascar a de fortes chances d'affronter, dès la phase de poules, des géants du basketball africain comme l'Angola, pays hôte, le Soudan du Sud, actuel numéro un du continent, le Cameroun.

D'autres nations redoutables complètent le tableau, comme la Tunisie, triple championne d'Afrique et tenante du titre, l'Égypte que Madagascar a réussi à battre (82-80) à domicile au cours de la dernière fenêtre qualificative, au Palais des Sports de Mahamasina,, la République Démocratique du Congo et le Rwanda. Les Ankoay pourraient également croiser la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée ou la Libye, sans oublier des adversaires solides tels que le Sénégal, le Cap-Vert ou le Mali.

Parmi les équipes qualifiées, plusieurs sont des habituées de la compétition, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte et le Nigeria. La Côte d'Ivoire, sacrée en 1981 et 1985, tentera un troisième titre, quarante ans après le dernier. Le Cameroun, qui n'a encore jamais remporté l'Afrobasket, figure néanmoins parmi les favoris, avec des joueurs qui évoluent en NBA. Le Sénégal et l'Égypte comptent chacun cinq titres, tandis que le Nigeria en possède un.

Grandes ambitions

Toutes ces nations ont une riche histoire dans le basketball africain. Elles ont prouvé leur valeur par le passé. Mais l'Afrobasket 2025 sera l'occasion de confirmer leur statut et de viser plus haut. Madagascar a participé à trois éditions du sommet continental : en 1972 (9e place), en 2003 (12e) et en 2011 (13e), en tant que pays hôte du championnat d'Afrique, tenu du 17 au 28 août. Cette année-là, la Grande Île avait remplacé la Côte d'Ivoire, alors plongée dans une crise politique.

L'année 2025 marque un tournant, car ola Grande Ile s'est qualifiée directement sur le terrain, une première historique pour le basketball masculin 5x5 senior malgache.

« Madagascar a de fortes chances d'affronter trois des douze pays issus des pots 1, 2 et 3. Ces pots regroupent des sélections de très haut niveau. Ce sera un Afrobasket très difficile. Tout dépendra de la préparation. Nous avons déjà tenu tête à la Côte d'Ivoire en Égypte, et nous avons battu l'Égypte en février. Qualifiés de petit poucet, nous essaierons de mettre en difficulté tous nos adversaires », confie Ndranto Rakotonanahary, coach des Ankoay durant les qualifications.