Madagascar: Quinze médecins diplômés en implantologie dentaire

Pour la première fois dans les annales de la médecine dentaire à Madagascar, un nouveau parcours vient de naître au niveau de l'Institut d'odontostomatologie tropicale de Madagascar (IOSTM) à Mahajanga. Il s'agit de l'implantologie dentaire. La cérémonie de sortie de la première promotion, dénommée Kinga (Kilonga nanomboka teto Gasikara), s'est déroulée à l'hôtel Baobab Tree à Mahajanga, samedi. Cette première promotion est composée de quinze nouveaux médecins diplômés dans ce parcours.

L'implantologie est la branche de la dentisterie qui se consacre aux implants dentaires. Un implant dentaire agit comme la racine artificielle d'une dent, car il est inséré dans l'os de la mâchoire, soit le maxillaire ou la mandibule.

Le directeur de l'IOSTM, le Pr Jeannot Randrianarivony, et son équipe ont fait un choix stratégique en créant cette spécialité. « L'IOSTM est l'unique établissement dans le domaine de la médecine dentaire à Madagascar et même dans la région de l'océan Indien. L'implantologie dentaire est un nouveau parcours au sein de l'établissement. Cette formation a vu le jour grâce à la collaboration entre l'université internationale de Rabat (UIR) au Maroc et l'IOSTM », explique-t-il.

Le président de l'université de Mahajanga, le Pr Blanchard Randrianambinina, a félicité les nouveaux diplômés durant son allocution.

« Je vous adresse mes félicitations. Allez de l'avant avec audace et motivation. Soyez fiers et méritants. Devenez les vulgarisateurs de l'implantologie dans vos régions respectives. Rayonnez et partagez selon l'image de vos formateurs », exhorte-t-il. Il a également remercié l'IOSTM, le partenaire qui a rendu possible ce grand pas, et a salué son équipe.

La délégation marocaine de l'université internationale de Rabat était composée du Pr Samuel Song et du Dr Oumaima, spécialistes en implantologie dentaire. La collaboration entre les deux universités a contribué au succès de ce nouveau parcours à Mahajanga. La promotion Kinga a déjà démontré son engagement actif dans ce domaine. Elle a récemment fait un don de matériel comprenant des kits complets avec contre-angle, ainsi qu'un kit dédié à la chirurgie Dentium, un grand moteur d'implantologie, à l'IOSTM. Ce don a été réalisé en collaboration avec le Dental Equipments and Products of Madagascar (DEPM).