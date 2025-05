Le porte-parole officiel du gouvernement, le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir, a salué la décision du Conseil de Sécurité et de Défense ( au sein du Conseil de Souverainité) de déclarer les Émirats arabes unis (EAU) un État agressif et de rompre les relations avec lui, indiquant que la décision est venue en réponse aux aspirations du peuple soudanais à préserver sa dignité et à faire face à l'agression.

Dans une interview à la télévision nationale à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité et de défense, Al-Eaysir a déclaré que les décisions émises ont été prises à l'unanimité, soulignant que les membres du conseil étaient en accord complet sur ces mesures, et que tous les dirigeants de l'État étaient en accord complet sur la question. Il a révélé la possibilité de prendre de nouvelles mesures d'escalade dans la période à venir, déclarant : « Nous pourrions prendre des mesures plus sévères à l'avenir. »

Al-Eaysir a évoqué les crimes et les violations commis par la milice Janjaweed avec le soutien direct des EAU, affirmant que les EAU fournissent à la milice des armes qui tuent des Soudanais et détruisent leurs infrastructures. Il a exprimé son étonnement devant la manière dont les EAU ont pu faire venir des mercenaires du monde entier, oeuvré pour changer l'identité du pays et commettre les crimes les plus horribles.

Al-Eaysir a déclaré qu'avec ces mesures, le gouvernement répond aux demandes du peuple et qu'il ressent de la douleur pour le peuple. Il a noté que tout au long de la période écoulée, le gouvernement avait pris en compte les considérations historiques et les relations entre les deux peuples, mais les EAU n'en avaient pas tenu compte, comme s'ils obéissaient à un ordre extérieur, c'est pourquoi ces mesures ont été prises.

Al-Eaysir a souligné que les rumeurs sur la présence d'une ambassade émiratie à Port Soudan sont une calomnie, soulignant qu'il n'y a eu aucune activité diplomatique émiratie au Soudan depuis le tristement célèbre incident de l'ambassadeur émirati s'étant faufilé à Port Soudan il y a environ un an et demi. Il a également nié que « Sky News Arabia » opère au Soudan, soulignant qu'elle est suspendue depuis plus d'un an et demi, indiquant que tous ces discours s'inscrivent dans le contexte de la tromperie pratiquée par les salles de tromperie, et a déclaré : « Les gens ne devraient pas être guidés par la tromperie au service du projet de la milice. »

Al-Eaysir a également noté que le gouvernement n'avait auparavant maintenu qu'une présence diplomatique limitée aux EAU pour effectuer des travaux consulaires et servir les citoyens sur place.

Al-Eaysir a révélé que des millions de dollars sont dépensés par les EAU dans des salles de presse servant l'agenda de la milice, citant les rapports de Facebook et ses mesures visant à interdire un grand nombre de plateformes opérant dans des salles payantes. Al-Eaysir a exprimé ses regrets et a déclaré : « Certains de nos concitoyens se sont égarés et ont été emportés par ce projet.» Il a déclaré qu'ils n'avaient plus aucun patriotisme alors qu'ils regardaient leur pays bombardé par des drones.

Al-Eaysir a affirmé que le gouvernement est déterminé à faire face à cette agression de toutes ses forces, soulignant que les forces armées et toutes les forces de soutien, avec tous leurs titres, et le peuple derrière elles sont unis. Il a déclaré avoir été témoin des attaques contre Port Soudan sur le terrain et a déclaré que la position des institutions nationales et leur réponse au ciblage des dépôts de gaz et de carburant et des infrastructures vitales étaient une position courageuse et que les hommes se trouvaient à quelques mètres du feu, le combattant.

Al-Eaysir a annoncé de nouvelles mesures et procédures à prendre dans la période à venir pour réglementer la couverture médiatique des événements au Soudan, en particulier ceux liés aux activités militaires et aux opérations sur le terrain.

Al-Eaysir a salué les sacrifices d'Al-Fasher et du Darfour, déclarant : « Nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas levé le siège sur chaque partie du Soudan, et nous continuerons la guerre de la dignité jusqu'au bout. »

Il a rassuré les citoyens en général, et ceux de la région de la mer Rouge en particulier, en déclarant : « Nous disposons de bons stocks de tous les matériaux nécessaires, et il n'y a pas lieu de paniquer concernant le carburant ou les matériaux essentiels. »