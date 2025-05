Soudan: Abdallah Yahya - Les fils de la grande conspiration commencent à se dénouer et l'agression émiratie commence à montrer son vrai visage

Le membre du Conseil Souverain de Transition, chef de l'Alliance des forces de libération du Soudan, Abdallah Yahya a déclaré que les fils de la grande conspiration commencent progressivement à se dénouer. L'agression cachée des Émirats arabes unis a commencé à révéler son vrai visage, alors que l'agression contre le pays a pris une nouvelle phase dimanche soir.

« Nous, le peuple héroïque du Soudan, sommes unis autour de l'objectif de vaincre la milice terroriste. Nous avons remporté des victoires stratégiques et accompli de grands progrès sur la voie de la libération, et cela n'aurait pas été possible sans notre unité », a ajouté Abdullah Yahya dans un communiqué publié mardi.

Il a ajouté : « Nous devons avancer, unis et animés du même esprit de résilience, pour libérer chaque centimètre carré de notre territoire et reconquérir pleinement nos droits. Nous devons faire taire les voix de la division, de la discorde et du découragement, et fermer la porte aux ambitions égoïstes et à la course injuste à l'accaparement du butin. »

La déclaration concluait ainsi : « Nous sommes convaincus que le sang soudanais est plus puissant que les plans d'agression et les complots des traîtres. Quelle que soit la durée des menaces et l'ampleur des pertes infligées par un ennemi brutal, les ambitions des expansionnistes et des néocolonialistes seront anéanties sur le rocher de notre fierté nationale. »