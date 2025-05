Ethiopie: Le ministre israélien des affaires étrangères déclare que son pays veut participer à la réussite du pays

Addis Ababa — L'Éthiopie disposera d'un marché et d'une économie très solides dans un délai relativement court et « Israël veut participer au succès de l'Éthiopie », a déclaré le ministre israélien des affaires étrangères, Gideon Moshe Sa'ar.

S'exprimant lors du forum commercial Éthiopie-Israël qui s'est tenu aujourd'hui, le ministre israélien des affaires étrangères a fait part du vif désir de son pays de participer à la trajectoire de croissance de l'Éthiopie.

"Nous croyons en l'Éthiopie, nous croyons en l'orientation actuelle du gouvernement qui encourage les réformes économiques et l'ouverture des marchés", a-t-il déclaré.

Selon lui, il est très facile de voir que, dans un délai relativement court, l'Éthiopie disposera d'un marché et d'une économie très solides.

M. Sa'ar a ajouté qu'Israël "veut participer à votre réussite, à la réalisation du rêve éthiopien, tout comme nous voulons que vous participiez à la réussite d'Israël".

En outre, il a souligné que le lien humain solide entre les deux pays, qui découle d'un héritage commun, contribuait de manière significative aux liens économiques.

Pour sa part, le ministre éthiopien des affaires étrangères, Gedion Timothewos, a accueilli la délégation israélienne en soulignant l'importance du forum.

Il a déclaré que le forum était une plateforme importante pour l'engagement stratégique, les opportunités partagées et le partenariat durable.

« Les relations entre l'Éthiopie et Israël sont exceptionnelles, imprégnées de liens anciens, inspirées par des valeurs communes et en constante évolution grâce à une coopération moderne », a-t-il souligné.

Le ministre a fait de la coopération économique un pilier central de la politique étrangère et de la stratégie de transformation nationale de l'Éthiopie.

"Ce forum montre que la diplomatie économique n'est plus une activité complémentaire. Elle est désormais le moteur même de notre politique étrangère et le pilier essentiel de la transformation nationale."

M. Gedion a détaillé la réforme économique globale et audacieuse de l'Éthiopie, qui passe d'un modèle dirigé par l'État à un modèle tiré par le dynamisme et la créativité du secteur privé.

Les réformes clés comprennent la libéralisation des secteurs stratégiques, la privatisation, l'expansion de l'économie numérique, la modernisation de l'agriculture et l'établissement d'un marché national des capitaux et d'une bourse des valeurs mobilières.

Soulignant les opportunités spécifiques pour les investisseurs israéliens, le ministre a noté que l'Éthiopie n'offre pas seulement des opportunités d'investissement pour les entreprises israéliennes, mais qu'elle est aussi une porte d'entrée stratégique vers l'un des marchés les plus grands, les plus jeunes et les plus dynamiques d'Afrique.

Gedion a en outre souligné des domaines tels que l'agriculture et l'agri-technologie, où l'agri-irrigation de précision nécessite de vastes terres arables, la gestion des ressources en eau, en tirant parti des innovations israéliennes en matière de recyclage et de dessalement, ainsi que les énergies renouvelables, où l'expertise d'Israël s'aligne sur les priorités de l'Éthiopie.

« Au-delà de l'agriculture, a-t-il ajouté, l'écosystème de startups et de haute technologie d'Israël, mondialement admiré, recèle un potentiel de transformation pour l'économie numérique de l'Éthiopie et les industries basées sur l'IA. »

Gedion a conclu en invitant les entreprises israéliennes "non seulement à investir en Éthiopie, mais aussi à contribuer à façonner un avenir plus résilient, inclusif et prospère pour les deux nations."

Alors que l'Éthiopie travaille à s'établir comme un centre pharmaceutique régional sous l'égide d'Africa CDC, nous invitons les entreprises israéliennes à explorer l'investissement dans la fabrication, la recherche et l'innovation en matière de soins de santé, a-t-il déclaré aux participants.

Il a également invité les entreprises israéliennes à exploiter les possibilités d'exploration minière et de traitement à valeur ajoutée, conformément à l'objectif de l'Éthiopie de libérer son potentiel minéral essentiel.

Citant le potentiel touristique de l'Éthiopie, M. Gedion a également invité les touristes israéliens à découvrir l'héritage spirituel commun, les anciennes traditions chrétiennes et les sites classés par l'UNESCO.

Il a ajouté que ce forum marquait le début d'un partenariat ambitieux, de nouvelles initiatives, de collaborations transformatrices et de réussites partagées.

Le forum d'affaires Éthiopie-Israël, qui s'est déroulé sur une demi-journée, a accueilli un large éventail d'entreprises israéliennes dans les domaines de l'ingénierie de l'eau, de l'agriculture, des énergies renouvelables, des communications, de la fintech, du commerce, de la technologie, de l'éducation et de la santé, entre autres.

Les entreprises éthiopiennes étaient également fortement représentées, désireuses d'explorer les opportunités de marché et les partenariats potentiels.