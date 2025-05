Afrique Centrale: RDC/Rwanda - L'envoyé spécial de Trump II salue le dépôt des projets d'accord de paix

L'envoyé spécial du président américain pour l'Afrique a salué la réception par Washington des projets d'accord de paix transmis par la République démocratique du Congo et le Rwanda.

Pour Massad Boulos, il y voit « une étape importante vers le respect des engagements » pris dans la Déclaration de principes et affirme compter sur « leur engagement continu en faveur de la paix ». Une reconnaissance diplomatique qui intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'Est congolais, sur fond d'agression rwandaise documentée et de crise de confiance entre les deux capitales. Il a exprimé sa satisfaction après le dépôt des projets d'accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, un geste considéré comme une avancée significative dans le processus de réconciliation entre les deux pays.

Il a salué « le projet de proposition de paix » reçu des deux parties, soulignant qu'il s'agissait d'une étape clé pour le respect des engagements pris dans la Déclaration de principes. Ce texte, qui engage les États concernés à oeuvrer pour la paix et la sécurité dans la région, avait été signé dans le cadre de négociations internationales visant à apaiser les tensions historiques et récurrentes entre Kinshasa et Kigali.

« Je compte sur l'engagement continu de la RDC et du Rwanda en faveur de la paix », a déclaré l'envoyé spécial, rappelant l'importance de maintenir la dynamique amorcée pour stabiliser la région des Grands Lacs. Ce message intervient à un moment crucial, après des mois de discussions bilatérales entre les deux gouvernements, mais aussi en pleine tension géopolitique dans la région, exacerbée par l'appui avéré du Rwanda aux rebelles de l'AFC/M23. Le contexte de cette annonce rappelle les efforts diplomatiques qui ont marqué les relations entre les deux voisins au cours des dernières décennies.

Depuis la fin de la guerre du Congo en 2003, marquée par l'implication de plusieurs pays, dont le Rwanda, la RDC et le Rwanda ont connu des périodes de rapprochement et de crispation. Les relations ont été particulièrement tendues au cours des dernières années, avec des évidences documentées, notamment en ce qui concerne l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs de l'AFC/M23.

L'accord de paix en discussion, bien que perçu comme une avancée, devra encore faire face à des défis considérables. L'optimisme reste prudent face aux incertitudes sur le terrain, où la confiance mutuelle entre Kinshasa et Kigali est fragile. Les projets d'accord devront être ratifiés et leur mise en oeuvre suivie de près, avec des garanties pour la protection des populations civiles, et un véritable contrôle des frontières et des zones sensibles par les deux gouvernements.

Cette dynamique de paix, soutenue par des acteurs internationaux, représente un test majeur pour la diplomatie régionale et la capacité de la communauté internationale à influer sur des accords de paix durables dans des contextes de conflits aussi complexes et prolongés. Si le processus aboutit, il pourrait marquer un tournant dans les relations entre la RDC et le Rwanda, mais aussi dans la stabilité du sous-continent africain.