Congo-Brazzaville: Hôpital de référence de Talangaï - Les agents édifiés sur les règles professionnelles

La direction de l'hôpital de référence du district sanitaire de Talangaï a célébré, le 3 mai, en différé la fête internationale du travail. A cet effet, le service de coordination des affaires médicales a organisé une matinée scientifique au profit de agents pour leur rappeler les notions d'éthique et de déontologie professionnelle.

La conférence-débat a été placée sur le thème « Ethique et déontologie de santé ». Elle a été animée par le Dr Guy Michel Mbemba, médecin conseiller à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sous la coordination du directeur de l'hôpital, Firmin Eyikili. Elle visait à fournir aux professionnels de santé publique de cette structure hospitalière une compréhension approfondie des principes éthiques et déontologiques qui régissent le fonctionnement du secteur de la santé.

Dans son exposé vidéo projeté, le Dr Guy Michel Mbemba a rappelé à la centaine d'agents présents les notions basiques de leur profession. Parlant de l'éthique, il a défini le concept comme étant la science de la morale, et/ou un ensemble de principes moraux qui sont à la base du comportement d'un individu.

La déontologie, pour sa part, leur a-t-il dit, sous-entend un ensemble de règles, de devoirs et obligations que tout agent est tenu de respecter dans l'exercice de sa profession. L'objectif étant de permettre aux agents de l'hôpital de référence de Talangaï de comprendre les principes fondamentaux de leur profession afin qu'ils soient capables de les appliquer pour garantir de bons soins aux patients.

Il leur a fait savoir qu'un agent de santé est avant tout une personne publique de bon sens, de bonne moralité, dénouée de comportement déviant et incivique. « Un agent de santé est avant tout un modèle dans la société. Il travaille sur la base du règlement intérieur et doit être vu et considéré comme un honnête homme par sa manière d'être, par sa conscience professionnelle. Il doit être intègre, juste, et travailler dans l'équité et le respect de la confidentialité et la protection des données médicales », a souligné l'exposant.

L'orateur a mis en garde le personnel de l'hôpital de Talangaï contre la corruption, l'abus du pouvoir, le harcèlement, le manque de solidarité et autres mauvaises pratiques qui ternissent l'image d'un agent de santé. « Vous savez que l'hôpital de Talangaï est beaucoup décrié par les patients sur certains comportements inappropriés.

C'est donc à ce titre que nous avions pensé organiser cette matinée scientifique pour rappeler au personnel les règles professionnelles, notamment l'éthique et la déontologie professionnelle afin que nous administrons aux patients des soins de qualité. Cette journée a été essentiellement pédagogique, avant d'envisager des aspects disciplinaires afin qu'ils se ressaisissent », a conclu le directeur de l'hôpital, Firmin Eyikili.