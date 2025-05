Ce 06 mai 2025, une délégation du groupe Apollo Africa reçue en audience par la Première Dame du Gabon, Madame Zita Oligui Nguema, en vue d'un partenariat stratégique avec la Fondation Ma Bannière.

Au coeur des échanges, la possibilité pour le groupe de soutenir les initiatives sociales et caritatives portées par la Fondation Ma Bannière, à travers des actions concrètes dans les domaines de l'énergie, de l'accès à l'eau potable, des infrastructures sanitaires et du développement agricole.

Par cette rencontre, le groupe Apollo Africa affirme sa volonté de contribuer activement à la vision humaniste et solidaire défendue par la Première Dame. Une vision en parfaite cohérence avec la politique impulsée par Son Excellence le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui appelle à une action concertée en faveur des zones rurales et des populations les plus vulnérables.

Un projet pilote est d'ores et déjà envisagé dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, l'objectif étant de le déployer progressivement sur l'ensemble du territoire national.

"Nos équipes techniques travailleront étroitement avec celles de la Fondation Ma Bannière afin de définir les modalités de mise en oeuvre de ces projets structurants, porteurs d'espoir pour de nombreuses communautés gabonaises" a indiqué Shimon Dadon qui conduisait la délégation.

Notons qu'Apollo Africa est un négociant en énergie agréé et fait partie du groupe Reunert, une holding industrielle cotée à la Bourse de Johannesburg et disposant d'un portefeuille d'actifs de haute qualité dans des secteurs diversifiés tels que l'ingénierie électrique, les TIC et l'électronique appliquée.

