Congo-Kinshasa: Plus de 10 jeunes filles d'Oicha sensibilisées sur leurs droits et devoirs

Une dizaine de jeunes filles d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, au Nord-Kivu, ont été ont été sensibilisés lundi 5 mai aux droits et devoirs de la jeune fille et à la lutte contre la désinformation, la mésinformation et la manipulation.

L'objectif de cette sensibilisation est d'emmener les jeunes à prendre conscience de leurs potentialités afin d'assurer leur autonomisation, a expliqué Grace Kathya Vingi, premier vice-président du Parlement des jeunes du territoire de Beni.

Elle précise que cette rencontre était le prolongement des activités du mois de mars, dédié à la promotion des droits des femmes et des jeunes filles.

« Le 8 mars dernier, le parlement des jeunes avait organisé une activité qui visait beaucoup plus les jeunes filles dans le souci de valoriser la force féminine juvénile, de lutter contre la désinformation, la mésinformation et la manipulation juvénile, de contribuer à l'autonomisation de la jeune femme et fille en vue de lutter contre les antivaleurs », a indiqué Grace Kathya.

La sensibilisation menée lundi dernier vise à pérenniser les actions menées pour la journée du 8 mars.

« Nous sommes aussi en train de renforcer la capacité de nos jeunes filles par rapport à la citoyenneté active. Il est question de montrer aux jeunes leurs droits et leurs devoirs dans leurs communautés respectives. Nous avons dit qu'à partir que chaque entité, la jeune fille peut entreprendre une activité d'autofinancement pour lutter contre certaines antivaleurs qui peuvent s'observer dans la communauté étant donné que notre zone est déchirée par des groupes milice, l'insécurité récurrente mais si on a une vie d'auto-dépendance », a fait savoir le premier vice-président du Parlement des jeunes de Beni.

Des séances similaires de sensibilisation ont déjà été organisées à Mayimoya et Mbau, toujours dans le territoire de Beni.