Gabon: Processus de certification à l'ENIL - Les leçons devant jury lancent la dernière ligne droite de la formation des élèves-instituteurs

Dans une atmosphère à la fois studieuse et solennelle, les écoles du Grand Libreville accueillent depuis ce lundi 5 mai 2025 les leçons devant jury des élèves-instituteurs en fin de formation à l'École Normale des Instituteurs de Libreville (ENIL). Cette séquence pédagogique, très attendue, marque le coup d'envoi du processus de certification en vue de l'obtention du Certificat de Capacité à l'Enseignement Primaire et Pré-primaire (CCEP).

Élément central du dispositif d'évaluation finale, la leçon devant jury constitue un moment déterminant pour les candidats. Elle vise à apprécier leurs aptitudes à concevoir, conduire et évaluer une situation d'enseignement-apprentissage, conformément aux exigences du référentiel de compétences professionnelles de l'enseignant du premier degré.

Pour garantir la rigueur et l'objectivité du processus, des comités mixtes, composés de formateurs de l'ENIL, d'inspecteurs pédagogiques de circonscription et de conseillers en éducation expérimentés, ont été déployés dans les écoles d'application et établissements partenaires. Leur mission : observer, analyser et apprécier les pratiques pédagogiques des élèves-instituteurs à travers des critères clairement définis, tels que la pertinence de la préparation, la qualité de l'interaction pédagogique, la gestion du temps, la différenciation pédagogique, et l'attitude professionnelle.

Ces prestations en milieu réel d'enseignement offrent une vitrine concrète des acquis professionnels construits tout au long de la formation. Elles permettent aux jurés de vérifier si les futurs enseignants sont capables d'exercer avec efficacité et responsabilité dans des contextes variés, face à des élèves aux profils diversifiés.

Outre les dimensions didactiques, l'évaluation porte également sur la posture éthique, la communication professionnelle, l'engagement personnel dans l'acte d'enseigner, ainsi que la capacité d'auto-analyse.

Ces leçons devant jury ouvrent la voie à la soutenance des mémoires professionnels de fin de formation, prévue pour la semaine suivante. À travers cet autre exercice académique, les candidats seront appelés à démontrer leur capacité à problématiser une situation pédagogique, à analyser des pratiques à la lumière des apports théoriques, et à formuler des propositions d'amélioration dans une perspective de développement professionnel continu.

L'ENIL, à travers cette séquence rigoureusement organisée, réaffirme son rôle central dans la formation initiale des enseignants du primaire et du pré-primaire au Gabon. En assurant un encadrement de qualité et en instaurant des standards professionnels exigeants, elle contribue activement à la montée en compétence du personnel enseignant et, in fine, à l'amélioration de la qualité des apprentissages dans le système éducatif national.

Le processus en cours n'est donc pas qu'une simple formalité administrative ; il incarne l'ambition d'un enseignement primaire renforcé, enraciné dans la compétence, l'innovation pédagogique et le sens de la mission éducative.