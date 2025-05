Soudan: Le Comité National CNMRP salue la décision de rompre les liens avec les EAU et affirme son plein soutien aux FAS

Le Comité National pour la Mobilisation et la Résistance Populaire (CNMRP)- au nom des combattants mobilisés et déterminés sur tous les fronts de combat, ainsi que les comités de mobilisation et de résistance dans les régions et les États- a exprimé ses éloges pour la décision du Conseil de Sécurité et de Défense (au sein du Conseil Souverain de Transititon) déclarant les Émirats arabes unis (EAU) un État agressif, rompant les relations diplomatiques et retirant le consulat soudanais de son territoire.

Dans un Communiqué publié ce mercredi, le comité a affirmé que la décision s'inscrit dans le cadre du droit légitime à la légitime défense et reflète la volonté populaire en colère envers ce qu'il décrit comme l'ingérence des dirigeants des EAU, qu'il décrit comme « privés de leur volonté et agents de ceux qui ne souhaitent pas le bien du Soudan ».

Le communiqué souligne que cette décision a « satisfait le désir du peuple soudanais », renouvelant l'engagement de rester uni aux côtés des Forces Armées Soudanaises (FAS) et de ses dirigeants jusqu'à ce que chaque centimètre du pays soit libéré de ce qu'ils décrivent comme « la saleté des Janjaweed et de leurs collaborateurs, traîtres et mercenaires ».