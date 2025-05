Ile Maurice: Bhageeruth Mdhin - «Je me sens seul et abandonné»

interview

Il est le candidat MMM sous la bannière de l'Alliance du changement battu dans le Ward 3 de Vacoas/Phoenix, après un tirage au sort dû à un ex aequo de 1 930 voix avec Ashwin Dookun, du Reform Party. Bhageeruth Mdhin est convaincu que s'il avait été candidat au Ward 2, où il réside, il aurait été élu.

Quel a été votre sentiment quand vous avez appris que tout allait se jouer par un tirage au sort ?

On aurait dû procéder à un recomptage des voix, pas à un tirage au sort. À l'école de Solferino, j'entendais mon nom être cité, mais je ne voyais pas de marque indiquant que ces votes étaient bien pris en compte. C'est ce qui m'a poussé à sortir de l'école pour exprimer mon désaccord et demander un recomptage. À la Mahatma Gandhi Secondar y School, je n'avais pas mes agents présents et je pense avoir perdu plusieurs voix parce que mon nom n'a pas été prononcé correctement. Un autre candidat portait un nom similaire, ce qui a pu semer la confusion. Aujourd'hui, je n'ai personne derrière moi. Si cela était arrivé à un grand ministre, on aurait autorisé un recomptage. Je me sens tout seul. Je me sens abandonné. S'il y avait eu un recomptage, j'aurais accepté le résultat, même en cas de défaite. Mais ce qui s'est passé est profondément injuste.

Vous dites qu'on aurait dû vous laisser poser votre candidature au Ward 2 et non au Ward 3 ?

J'étais initialement prévu au Ward 2, où j'habite, mais on m'a demandé d'aller au Ward 3, en me disant de ne pas m'en faire. Le problème, c'est que je n'avais personne au Ward 3 pour me soutenir. Mes proches, qui auraient pu voter pour moi, n'y étaient pas. Si j'avais pu compter sur leurs voix, j'aurais été élu. On m'a quasiment forcé à me présenter au Ward 3. J'ai même appris que si je ne changeais pas de Ward, des membres du Parti travailliste menaçaient de donner leur lettre de démission à Patrick Assirvaden. J'étais confirmé a u Ward 2, et je suis persuadé que j'y aurais obtenu un score record. Mais au Ward 3, j'ai été confronté à une campagne communale à cause de mon nom. On m'a clairement dit qu'on ne voterait pas pour moi. Je ne poserai pas ma candidature à nouveau. C'est fini pour moi. Je suis dégoûté.

Pendant l'attente du résultat, comment avez-vous vécu ce moment suspendu ?

Je n'étais pas d'accord avec le tirage au sort. On nous a forcés à accepter cette décision. Je demande un recomptage des voix. Si les Mauriciens peuvent m'aider là-dessus, je suis certain que, si un recomptage est effectué, je serais élu.

Que pensez-vous du recours au tirage au sort dans une élection démocratique ? Est-ce une méthode acceptable selon vous ?

Tout cela doit cesser. Je suis un candidat élu et on aurait pu créer une place pour moi parmi ces 24.

Aviez-vous des projets ou propositions spécifiques pour Vacoas-Phoenix ?

Mon projet était de revoir le bazar de Vacoas, qui est infesté de rats. Les habitants m'ont dit que le parking est insalubre. Ceux qui paient la municipalité pour vendre leurs produits ne peuvent pas le faire. Les gens vendent où ils veulent. Des problèmes sont aussi présents dans les cités. J'avais prévu de mettre en place des toilettes. Depuis tout petit, je fais du social. J'ai honoré l'île Maurice, mais aujourd'hui, voyez où j'en suis.

Que retenez-vous de ces élections ?

J'en retiens un grand choc. On vous élit, mais vous ne pouvez rien faire.

Enfin, souhaitez-vous adresser un message à Ashwin Dookun, qui a été désigné à votre place par tirage au sort ?

Je souhaiterais qu'il demande lui-même un recomptage des voix, afin que, si les résultats le désignent comme gagnant, il entre avec honneur, et que personne ne dise qu'il est entré par l'imposte. Je me demande, s'il avait perdu avec deux points de différence, aurait-on effectué un recomptage des voix ? C'est parce que nous faisons partie du gouvernement qu'on n'a pas le droit de manifester ?