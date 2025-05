Cameroun: Football camerounais - Quand les querelles institutionnelles masquent les véritables enjeux sociaux

Une déclaration percutante de Martial Owona lors de l'émission "Tour d'horizon" sur Vision 4 remet en question la pertinence des polémiques entourant le **football camerounais**. L'intervenant y dénonce l'omniprésence médiatique des conflits entre les **Lions Indomptables**, le Ministère des Sports et de l'Éducation Physique (MINSEP) et la Fédération Camerounaise de Football (**FECAFOOT**).

"Vos histoires de Lions Indomptables - Minsep - Fécafoot, ça nous apporte quoi, même ? Si ce n'est distraire les Camerounais," s'interroge Martial Owona, pointant du doigt ce qu'il considère comme une **diversion nationale** face aux problématiques quotidiennes plus pressantes.

Cette intervention soulève une question fondamentale sur les priorités médiatiques et sociétales au Cameroun. Alors que les débats passionnés autour des nominations, des stratégies sportives et des conflits de gouvernance au sein des instances footballistiques monopolisent l'attention publique, les préoccupations liées au développement économique et au bien-être social semblent reléguées au second plan.

"La seule chose qui peut réunir les Camerounais à l'heure actuelle, c'est la possibilité pour chacun d'avoir un petit quelque chose à se mettre sous la dent," poursuit-il, mettant en lumière les **défis socio-économiques** que traverse le pays. Cette affirmation résonne particulièrement dans un contexte où le pouvoir d'achat constitue une préoccupation majeure pour de nombreux citoyens.

La critique formulée par Martial Owona s'inscrit dans un débat plus large sur le rôle du sport, et particulièrement du football, dans la société camerounaise. Si le football représente indéniablement un vecteur d'identité nationale et de fierté collective, notamment lors des compétitions internationales, les querelles institutionnelles incessantes qui l'entourent semblent, selon cette analyse, détourner l'attention des enjeux fondamentaux.

"Brys a dit ceci, la Fécafoot a dit cela... Ça nous apporte quoi ?" conclut l'intervenant, faisant référence aux récentes controverses impliquant le sélectionneur national et les instances dirigeantes du football camerounais. Cette interrogation résume l'exaspération d'une partie de l'opinion face à ce qui est perçu comme des débats stériles.

Ces propos invitent à une réflexion sur l'équilibre nécessaire entre l'engouement légitime pour le sport roi et l'attention que méritent les défis structurels auxquels fait face le pays. Ils appellent également à une prise de conscience sur la façon dont les médias hiérarchisent l'information et contribuent potentiellement à orienter le débat public vers certaines thématiques au détriment d'autres.

Si le football demeure un patrimoine culturel incontournable au Cameroun, la remise en question de Martial Owona nous rappelle que son impact sociétal doit être évalué à l'aune des améliorations concrètes qu'il apporte à la vie quotidienne des citoyens.