Algérie: 'Amélioration remarquable' dans la prise en charge des personnes à besoins spécifiques

DJELFA — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a affirmé, mardi à Djelfa, que la prise en charge des personnes à besoins spécifiques a connu "un progrès et une amélioration remarquables" grâce aux efforts inlassables et au soutien total de l'Etat envers cette frange de la société.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya, la ministre a expliqué que "la prise en charge des personnes à besoins spécifiques, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements et des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'égard de cette catégorie, enregistre un progrès et une amélioration remarquables à la faveur du grand travail accompli dans le domaine".

Ce progrès, est "le fruit d'une coordination sectorielle et des conventions conclues avec les secteurs du tourisme, de la culture, des arts, du travail et de l'emploi", a expliqué Mme Mouloudji. "Parallèlement, une convention est en cours de préparation avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels pour maintenir l'allocation forfaitaire pour les stagiaires ayant des besoins spécifiques afin qu'elle ne devienne pas un obstacle pour eux dans la concrétisation de leurs ambitions", a-t-elle fait savoir.

La ministre de la Solidarité a souligné que les efforts de l'Etat en faveur de cette frange de la société ont permis la découverte de nombreux talents et compétences parmi eux grâce à cet accompagnement dans son volet éducatif, ainsi qu'en matière d'insertion professionnelle, de promotion socio-économique et à travers l'accompagnement quotidien des cellules de quartier".

Mme Mouloudji a entamé sa visite à Djelfa par une visite au foyer de l'enfance assistée dans le chef-lieu de wilaya, où elle s'est enquis de la prise en charge des enfants qui y résident. Elle s'est rendu ensuite au Centre médico-pédagogique pour enfants présentant une déficience motrice, où elle a visité une exposition organisée en coordination avec l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), et où sont présentés des produits réalisés par des femmes entrepreneurs, des femmes au foyer et des productrices rurales.

En marge de l'exposition, la ministre a écouté un exposé détaillé sur le programme complémentaire, dont a bénéficié son secteur à Djelfa, doté d'une enveloppe de plus de 820 millions DA dédiée à la réalisation de neuf projets de développement, avant de remettre deux bus pour le transport d'enfants à besoins spécifiques et de distribuer un large éventail d'équipements destinés à cette catégorie.

Dans la commune de Messaâd (sud), Mme Mouloudji a supervisé la pose de la première pierre du projet de construction et d'équipement d'un centre pédagogique pour enfants déficients mentaux, pour lequel un budget de 230 millions de dinars a été alloué, et qui doit être réalisé dans un délai ne dépassant pas 12 mois.

Dans la commune El Idrissia (ouest), la ministre a procédé à la pose de la première pierre du projet de construction et d'équipement d'un centre pédagogique pour enfants déficients mentaux, pour lequel un budget de 230 millions de dinars a également été alloué.