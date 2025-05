Algérie: Sonarem - La transformation locale des ressources minières parmi les priorités de la nouvelle stratégie de développement

ALGER — Le Président directeur général (Pdg) de la Société nationale de recherche et d'exploitation minière (Sonarem), M. Belkacem Soltani a affirmé, mardi à Alger, que la nouvelle stratégie de développement du groupe public place la transformation locale des ressources minières parmi ses priorités.

Cette déclaration a été faite dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de célébration du 59e anniversaire de la nationalisation des mines et du 58e anniversaire de la création de la Sonarem, organisée par le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables sous le thème "Valorisation des ressources minières: vers le renforcement des acquis nationaux".

Et d'ajouter que cette vision s'appuie sur la valorisation de la richesse minière nationale, non seulement par l'exploitation traditionnelle, mais aussi par "l'adoption de nouvelles approches dans la transformation des matières premières en produits à haute valeur ajoutée."

La nouvelle vision repose également, selon le responsable, sur le renforcement de la numérisation de l'activité minière, par l'intégration de solutions numériques de pointe et l'adoption de l'intelligence artificielle dans les domaines de la planification, de la gestion, de la sécurité et de la qualité de la production, ainsi que sur l'établissement de partenariats stratégiques.

D'autre part, le groupe oeuvre à diversifier ses activités et à étendre le cercle de ses produits exploités, notamment ceux classés dans la catégorie des produits stratégiques, dont la demande mondiale est de plus en plus importante, a ajouté M. Soltani, affirmant que "c'est là une occasion propice pour construire un positionnement économique international".

La cérémonie de célébration du 59e anniversaire de la nationalisation des mines et du 58e anniversaire de la création de la Sonarem s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, du ministre de l'Industrie, M. Sifi Ghrieb, de la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Mme Nadjiba Djilali, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ.

Etaient également présents à la rencontre le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, le directeur général des Douanes algériennes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche, le Pdg du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, le Pdg de Sonelgaz, Mourad Adjal, ainsi que le président de l'Agence nationale des activités minières (ANAM), Mourad Hanifi, des experts et des cadres du secteur.

La rencontre a été marquée par la distinction d'anciens travailleurs du groupe Sonarem, en reconnaissance des efforts consentis tout au long de leur parcours professionnel pour construire et développer le secteur minier.

Un documentaire sur les étapes cruciales de l'histoire du secteur minier national a également été projeté à cette occasion, outre l'organisation d'une mini-exposition de photos et de données sur les grands projets miniers et les nouvelles techniques utilisées en matière de recherche et d'exploitation.

La rencontre a permis également d'échanger les vues entre les acteurs et les experts en la matière.