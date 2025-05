Algérie: Mascara - Lancement de la Semaine du Petit archéologue

MASCARA — La première édition de la "Semaine du Petit archéologue" destinée aux élèves des écoles primaires a débuté, mardi sur le site archéologique de "l'Homme de Tighennif", situé dans la commune du même nom, dans la wilaya de Mascara, a-t-on constaté.

La première journée de cette manifestation, organisée à l'initiative de la direction de la Culture et des Arts dans le cadre de la célébration du Mois du Patrimoine, a été marquée par des expositions d'affiches accompagnées de photos mettant en lumière les sites archéologiques et historiques que recèle la wilaya.

Parmi ces sites figurent la Zmala de l'Emir Abdelkader (capitale itinérante) dans la commune de Sidi Kada et le camp romain "Aquae Sirenses" à Bouhanifia, indique-t-on. Le programme de cette semaine comprend également des ateliers de sensibilisation autour de la "mosaïque archéologique", de la "restauration des objets archéologiques", ainsi que la présentation des monuments datant des périodes romaine et ottomane dans la région.

Ces activités sont encadrées par la direction concernée, a indiqué à l'APS le directeur de la Culture et des Arts, Abdelghani Rezigui. Deux concours sont également programmés à cette occasion, l'un pour la meilleure pièce de théâtre sur le patrimoine culturel local, et l'autre pour le meilleur défilé de costume traditionnel, tous deux destinés aux élèves du primaire.

Par ailleurs, deux ateliers sont prévus : le premier de contes et le deuxième de lecture d'histoire en lien avec le patrimoine, en plus de cours visant à faire découvrir le patrimoine matériel et immatériel de la wilaya de Mascara, a fait savoir le même responsable.

L'objectif de cette initiative est de faire découvrir aux élèves des écoles primaires les monuments historiques et archéologiques de la région, de les sensibiliser à l'importance de leur préservation, et de valoriser les efforts du secteur de la culture et des arts dans ce domaine, a-t-on souligné de même source.