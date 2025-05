Sénégal: Tabaski 2025 - En Conseil interministériel, le Premier ministre prend diverses mesures

Un conseil interministériel sur la préparation de la Tabaski et la lutte contre le vol de bétail s'est tenu le mardi 6 mai 2025 au Building administratif Président Mamadou DIA. A l'issue de cette réunion importante, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris diverses décisions.

Selon le document final, publié par les services de la Primature, les mesures prises par le Gouvernement l'année dernière ont permis d'assurer l'approvisionnement correct du marché en moutons à travers d'une part, la mobilisation de l'offre nationale et, d'autre part, l'importation à partir des pays de la sous-région, notamment du Mali et de la Mauritanie.

«Un cumul de 955 175 moutons a été enregistré dans les 206 marchés suivis, soit 117,92% de l'objectif de 810 000 têtes. La production locale représente 68,86% des sujets et les importations, 31,14%, soit 297 488 têtes », renseigne le document.

Ainsi, il est demandé au Ministre des Forces armées et le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble de la chaîne d'acheminement et de commercialisation des moutons, comprenant notamment les points de passage frontaliers, les axes de convoyage, les zones d'attente et les points de vente. Ils doivent aussi faciliter la circulation des véhicules transportant des moutons vers les marchés, notamment par la tolérance de la présence à bord de chaque camion ou wagon, de trois (03) bergers chargés de la surveillance des moutons.

Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l'application stricte des mesures d'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski aux frontières, le long des axes routiers, au niveau des zones d'attente et des points de vente.

Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, le Ministre de l'Industrie et du Commerce, le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage veilleront au respect de la tarification consensuelle pour le convoyage des animaux, arrêtée à l'issue de la réunion de concertation entre les transporteurs et les opérateurs de moutons de Tabaski.

Concernant le financement et le budget, le Ministre des Finances et du Budget est invité à faciliter la mobilisation des ressources inscrites au budget du Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, destinées à l'achat de l'aliment de bétail subventionné et à la préparation de la Tabaski, aux indemnités de déplacement sous forme de caisse d'avance pour la prise en charge des agents qui seront en mission.

En plus, précise-t-on, La Banque agricole du Sénégal (Lba), la Bnde, la Délégation générale à l'entreprenariat rapide (Der), le Fonstab et les institutions de microfinance concernées devront être invités à diligenter l'instruction des dossiers de crédit déposés par les opérateurs pour les besoins de l'opération Tabaski, en vue du déblocage des financements dans les délais requis.