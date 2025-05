Sénégal: Zone Ocde - L'inflation globale a ralenti pour atteindre 4.2 % après 4.5 % en février

L'inflation en glissement annuel dans la zone Ocde, mesurée par l'indice des prix à la consommation (Ipc), a ralenti en mars 2025, pour atteindre 4.2 % après 4.5 % en février, se situant à son plus bas niveau depuis juillet 2021.

Selon un communiqué de presse, l'inflation a baissé dans 18 des 38 pays de l'Ocde, les plus forte baisses (d'environ 1.0 point de pourcentage [p.p.]) ayant été enregistrées en Estonie, en Hongrie, en Norvège et en Türkiye.

«L'inflation a augmenté dans 7 pays et est restée stable ou globalement stable dans 13 autres. En mars, l'inflation globale a été inférieure ou égale à 2.0 % dans 11 pays de l'Ocde, soit le même nombre qu'en février. Elle a été inférieure à 1.0 % en Finlande, en France, en Suède et en Suisse. Bien que l'inflation globale ait ralenti dans la zone Ocde, le niveau des prix moyens dans l'ensemble de l'Ocde était 32.7 % plus élevé en mars 2025 qu'en décembre 2019, avant le début de la pandémie de Covid », renseigne le document.

L'inflation en glissement annuel de l'alimentation dans la zone Ocde a augmenté en mars pour atteindre 4.8 %, après 4.4 % en février, avec des hausses dans plus des deux-tiers des pays de l'Ocde, dont le Chili, la Grèce, les Pays-Bas et la Türkiye, pays dans lesquels la hausse de l'inflation de l'alimentation a atteint 2.0 p.p. ou plus.

Cette hausse a été compensée par une baisse de l'inflation de l'énergie dans la zone Ocde qui a atteint 3.0 % en mars, après 3.8 % en février, avec des baisses dans 28 pays de l'Ocde, et une diminution légère de l'inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) dans la zone Ocde qui a atteint 4.5 % en mars, après 4.7 % en février, se situant à son niveau le plus bas depuis novembre 2021.

L'inflation en glissement annuel dans le G7 a diminué en mars, pour atteindre 2.4 % après 2.7 % en février. L'inflation globale n'a augmenté qu'en Italie, en raison principalement de la hausse des prix des produits énergétiques non réglementés. Alors que l'inflation de l'énergie et l'inflation sous-jacente ont baissé, l'inflation de l'alimentation dans le G7 a de nouveau accéléré en glissement annuel, avec des hausses en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et en France.

L'inflation sous-jacente est restée la principale contributrice à l'inflation globale dans tous les pays du G7, sauf au Japon où l'inflation de l'alimentation a contribué pour plus de la moitié à l'inflation globale en glissement annuel.

Dans la zone euro, l'inflation en glissement annuel, mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch), est restée globalement stable à 2.2 % en mars, après 2.3 % en février.

La baisse des prix de l'énergie et le ralentissement de l'inflation sous-jacente ont été en partie compensés par une hausse de l'inflation de l'alimentation. L'inflation de l'alimentation en France a été la plus faible de la zone euro, tandis qu'elle est restée élevée aux Pays-Bas. En avril 2025, d'après l'estimation rapide d'Eurostat, l'inflation globale en glissement annuel serait restée stable dans la zone euro, avec une nouvelle baisse de l'inflation de l'énergie qui aurait atteint moins 3.5 %, tandis que l'inflation sous-jacente aurait augmenté pour atteindre 2.7 %.

Dans le G20, l'inflation en glissement annuel s'est établie à 4.2 % en mars, globalement stable après 4.3 % en février, l'inflation globale s'est approchée de zéro en Chine, atteignant moins 0.1 %. Elle a baissé en Afrique du Sud mais a augmenté en Arabie saoudite, au Brésil, en Inde et en Indonésie, et est restée supérieure à 50 % en Argentine.