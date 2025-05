Cote d'Ivoire: La Sodeci distribuera plus de 6 millions de dollars de dividendes en 2024

TLDR

La Société de Distribution d'Eau de la Côte d'Ivoire (BRVM : SDCC) affiche un résultat net de 3,6 milliards XOF (6,2 millions $) pour 2024

La société ivoirienne de distribution d'eau a fait état d'une amélioration de ses paramètres opérationnels malgré les pressions inflationnistes, la production d'eau ayant augmenté de 8 %

Le chiffre d'affaires a atteint 172,2 milliards XOF (298,2 millions de dollars), avec un résultat d'exploitation de 6,2 milliards XOF (10,7 millions de dollars).

La Société de Distribution d'Eau de la Côte d'Ivoire (BRVM : SDCC) a enregistré un bénéfice net de 3,6 milliards XOF (6,2 millions $) pour 2024, a indiqué la société dans un communiqué. La société ivoirienne de distribution d'eau a fait état d'une amélioration des paramètres opérationnels malgré les pressions inflationnistes, avec une production d'eau en hausse de 8% à 378,5 millions de mètres cubes.

Le chiffre d'affaires a atteint 172,2 milliards XOF (298,2 millions $), avec un résultat d'exploitation de 6,2 milliards XOF (10,7 millions $). La trésorerie s'est nettement améliorée, le déficit net du trésor se réduisant à 24,9 milliards XOF (43,1 millions de dollars) contre 64,6 milliards XOF (111,9 millions de dollars) en 2023. Ce redressement résulte du recouvrement partiel des créances sectorielles et de l'optimisation de la gestion de la trésorerie.

La SODECI prévoit de verser aux actionnaires des dividendes de 3,6 milliards XOF (6,2 millions $). Pour 2025, la société se concentrera sur l'optimisation opérationnelle, l'innovation numérique pour la supervision du réseau, le développement des infrastructures pour soutenir les objectifs d'accès universel à l'eau, et les initiatives de durabilité. L'économie de la Côte d'Ivoire a connu une croissance de 6,1 % en 2024, maintenant la résilience malgré les pressions inflationnistes mondiales.

Points clés à retenir

L'amélioration des performances financières de la SODECI s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Côte d'Ivoire pour étendre l'accès à l'eau à l'ensemble du pays. Le pays est confronté à une demande croissante en eau en raison de l'urbanisation rapide et de la croissance de la population, et le gouvernement s'efforce d'atteindre un accès à l'eau de 100 % dans les zones urbaines d'ici 2030.

La compagnie joue un rôle essentiel dans la gestion des ressources en eau dans une région de plus en plus touchée par les impacts climatiques. Les régimes pluviométriques annuels de la Côte d'Ivoire ont montré une plus grande variabilité, ce qui pose un défi à la gestion des ressources en eau. L'investissement de la SODECI dans les technologies numériques s'aligne sur les tendances du secteur, les sociétés africaines de distribution d'eau adoptant de plus en plus des compteurs intelligents et des systèmes de surveillance à distance pour réduire les pertes et améliorer la prestation de services.

La réduction du déficit de trésorerie de la société signale des progrès dans la résolution d'un problème persistant dans le secteur de l'eau en Afrique, à savoir l'écart entre les coûts des services et la collecte des recettes. Cette amélioration pourrait renforcer la position de la SODECI pour garantir le financement des futurs projets d'infrastructure nécessaires pour répondre à la demande nationale croissante.