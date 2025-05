Afrique de l'Ouest: Sode Côte d'Ivoire, cotée à la BRVM, voit son bénéfice augmenter de 17% au premier trimestre

TLDR

La Société de Distribution d'Eau de la Côte d'Ivoire(BRVM : SDCC) a annoncé un bénéfice net de 604 millions XOF (1,05 million $) pour le premier trimestre, en hausse de 17% par rapport aux 504 millions XOF (873.000 $) de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8% à 41,64 milliards de XOF (72,1 millions de dollars) contre 38,25 milliards de XOF (66,2 millions de dollars) au cours de la même période de l'année précédente, a indiqué la société ivoirienne de distribution d'eau dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation a chuté de 27% à 1,09 milliard de francs CFA (1,9 million de dollars), reflétant la hausse des coûts directs d'exploitation due à l'inflation et à l'augmentation des dépenses énergétiques. La perte financière s'est creusée de 33% à 179 millions XOF (310 000 $). Le revenu des activités ordinaires a diminué de 39% à 915 millions XOF (1,6 million $), tandis que les charges fiscales ont chuté de 162% à 237 millions XOF (410.000 $), ce qui a stimulé le résultat net.

La croissance du chiffre d'affaires est due à l'augmentation des volumes de facturation de l'eau, aux efforts de lutte contre la fraude, à la mise en service de nouvelles unités de production et à l'amélioration des ratios de facturation dans les régions d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La SODECI prévoit de continuer à mettre l'accent sur le recouvrement, la fiabilité de la facturation et le contrôle des coûts afin de renforcer ses performances au cours du deuxième trimestre.

Points clés à retenir

Les résultats mitigés de la SODECI au premier trimestre mettent en évidence les opportunités et les défis du secteur de l'eau en Afrique. La capacité de la société à augmenter son chiffre d'affaires malgré les pressions économiques démontre la nature essentielle des services d'eau et l'exécution réussie de sa campagne anti-fraude. La baisse du revenu d'exploitation reflète les défis persistants du secteur, alors que les services publics à travers le continent luttent contre l'augmentation des coûts de l'énergie et l'impact de l'inflation sur les produits chimiques de traitement.

La SODECI fait face à ces pressions tout en maintenant l'infrastructure pour les 27 millions de citoyens de la Côte d'Ivoire. L'importante réduction des charges fiscales est probablement due aux mesures de soutien du gouvernement conçues pour renforcer la viabilité financière de la société d'eau dans un contexte de hausse des coûts d'exploitation. Des approches similaires émergent dans toute l'Afrique de l'Ouest, les gouvernements reconnaissant que la sécurité de l'eau est une infrastructure essentielle.

L'accent mis par la SODECI sur l'amélioration de la facturation vise un défi commun aux sociétés d'eau africaines, qui sont généralement confrontées à des taux de non-recettes d'eau de 30 à 40 %. Les progrès réalisés par l'entreprise dans ce domaine suggèrent des améliorations opérationnelles qui pourraient apporter des avantages à long terme, au-delà des résultats financiers immédiats.