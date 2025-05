Togo: Pour une agriculture durable et résiliente

La troisième phase du programme Équité, une initiative portée par Commerce Équitable France avec le soutien de l'Agence Française de Développement (AFD) et du Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM), a été lancée mardi.

Ce programme régional, couvrant le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin, vise à transformer les systèmes agricoles ouest-africains en renforçant les filières équitables et durables, tout en luttant contre la pauvreté et les effets du changement climatique.

Dans un contexte marqué par des défis structurels pour les agriculteurs togolais, Équité 3 se positionne comme une réponse ambitieuse. Malgré le dynamisme de filières comme le cacao, le karité, l'anacarde ou la banane, les producteurs peinent à générer des revenus suffisants pour adopter des pratiques durables.

Les sécheresses, feux de brousse et autres impacts du changement climatique accentuent leur vulnérabilité, tandis que l'extension de monocultures menace les forêts et la biodiversité. Le recours intensif aux intrants chimiques fragilise également l'environnement et les perspectives économiques des exploitants à long terme.

Face à ces enjeux, Équité 3 ambitionne d'améliorer les capacités de production agricole tout en promouvant une transition agroécologique et sociale. Le programme mise sur la professionnalisation des coopératives, le renforcement des chaînes de valeur équitables et un plaidoyer actif pour influencer les politiques publiques en faveur de l'agriculture durable.

« Il est crucial de soutenir les acteurs et les outils, surtout avec les nouvelles réglementations contre la déforestation, pour l'agriculture biologique et la gestion du travail des enfants », a déclaré Akomola Edem Komlan, responsable du programme en Afrique de l'Ouest.

Le programme met un accent particulier sur la certification des coopératives, un gage de qualité et de durabilité. « Une certification renforce la capacité de production et permet de bénéficier de primes qui soutiennent le développement organisationnel et une meilleure gestion des exploitations », a ajouté Akomola Edem Komlan.

Ces primes, issues du commerce équitable, offrent aux producteurs les moyens d'investir dans des pratiques agroécologiques, de diversifier leurs cultures et de s'adapter aux aléas climatiques, tout en améliorant leurs conditions de vie.

Un modèle pour l'avenir

Équité 3 s'inscrit dans une vision de long terme, cherchant à créer des synergies entre les acteurs des filières agricoles et les décideurs politiques.

En favorisant des modèles agricoles résilients, le programme répond aux impératifs environnementaux, économiques et sociaux, tout en s'alignant sur les objectifs de développement durable. À Lomé, ce lancement marque une étape décisive pour le Togo, qui ambitionne de devenir un modèle d'agriculture équitable en Afrique de l'Ouest.

En soutenant les agriculteurs dans leur transition vers des pratiques plus justes et durables, Équité 3 pose les bases d'un avenir où la prospérité des communautés rurales rime avec la préservation de l'environnement. Une ambition qui, si elle est pleinement réalisée, pourrait transformer le paysage agricole togolais et régional.