Togo: Réinventer la formation médicale pour l'assurance universelle

Du 14 au 16 mai 2025, l'Université de Lomé accueille des Journées scientifiques sur le thème « Formation en sciences de la santé et offre de soins à l'ère de la couverture médicale universelle ».

Ce rendez-vous vise à repenser la formation des professionnels de santé, face aux défis d'un système sanitaire en pleine réforme.

Le Togo fait face à des lacunes dans la formation des soignants, avec des programmes parfois déconnectés des réalités du terrain et des enjeux de santé publique.

Alors que le pays progresse vers la couverture médicale universelle, la question cruciale est : les ressources humaines sont-elles prêtes à porter cette ambition ? Ces journées offrent une plateforme pour répondre à cette interrogation, en réunissant étudiants, médecins, pharmaciens, paramédicaux, chirurgiens-dentistes et enseignants-chercheurs.

Les discussions s'articuleront autour de thématiques clés : pathologies infectieuses, maladies non transmissibles, santé maternelle et infantile, avancées technologiques et prise en charge des pathologies dégénératives. La couverture médicale universelle, projet phare du gouvernement, guidera les échanges, soulignant l'urgence d'une formation adaptée pour garantir des soins accessibles et de qualité.

Ce rendez-vous favorisera un dialogue interprofessionnel pour formuler des recommandations concrètes. En anticipant les mutations du secteur, ces Journées scientifiques affirment la volonté des acteurs togolais de renforcer le système de santé et d'accompagner les politiques publiques vers une offre de soins plus équitable et performante.