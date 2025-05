Congo-Kinshasa: Signature 'Porte bonheur' de l'Accord des principes , USA-RDC - Laurent Batumona salue la vision inébranlable de Félix Tshisekedi !

Lors de son face à face avec la presse, le 30 avril 2025, à Kinshasa, Laurent Batumona, Président de l'AAAP et Autorité Morale du MSC, a délivré un message poignant d'espérance à la population congolaise au sujet du soi-disant bradage des minerais dont certaines langues sèment le doute dans les esprits de la population. Face à un contexte national marqué par l'agression rwandaise, il a affirmé avec détermination : "Nous n'allons pas abandonner la lutte contre l'exploitation illégale et la fraude qui s'avèrent indispensables pour la pacification de la Région, pour l'amélioration des recettes de l'Etat et des conditions des populations affectées par ladite exploitation, d'une part, et de l'autre, la population congolaise toute entière".

Ce membre de l'Union Sacré de la Nation a, à l'occasion, insisté sur le fait que l'exploitation illégale est un fléau aux conséquences environnementales, sociales, sanitaires et économiques désastreuses. Car, dit-il, elle concourt au financement, non seulement des forces rwandaises, mais aussi des forces négatives opérant dans la Région des Grands Lacs. L'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, poursuit-il, est un mystère qui met fin à ce cycle frauduleux d'exploitation des minerais.

L'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux USA, c'est aussi un mystère de Dieu. Il a souligné que l'Accord des principes qui va être signé incessamment, entre la RDC et les USA, est un porte-bonheur, un nouveau départ pour la gestion de nos ressources en RDC. S'adressant aux Congolais, il les a encouragés à soutenir cet accord, soulignant que le paiement des impôts, la traçabilité des minerais du puits à la transformation est le plus grand héritage que nous puissions transmettre à des générations.

Au-delà de la mobilisation au soutien à la signature de cet accord des principes en vue, le message de Laurent Batumona est aussi un appel à l'espoir et à la résilience. Le Président de l'AAAP et Autorité Morale du MSC a souligné que la souveraineté et l'intégrité du territoire congolais ne sont pas négociables.

« Le pays est en guerre. L'ennemi nous a envahis pour piller nos richesses naturelles», a-t-il déclaré avant de rappeler à tous les Congolais que depuis plusieurs années et suite à des guerres répétées dans l'Est de la RDC, l'activité minière est caractérisée par une fraude à grande échelle parce que s'exerçant sans aucune autorisation officielle pour la plupart d'opérateurs du secteur, et ne respectant pas les lois en la matière. Alors, où étaient-ils tous ces vendeurs d'illusions qui estiment que le Président Félix Tshisekedi va brader nos minerais ? S'est interrogé.

Laurent Batumona est revenu sur les assurances de gestion que pourraient comporter cet accord. Selon lui, l'accord va tirer son fondement sur des exigences permettant l'utilisation d'une référence du puits de l'extraction des minerais à l'usine de transformation ; c'est ça la traçabilité, la transparence et la sécurité dont on parle qui sous-tend la gestion américaine.

Il a rassuré que l'accord qui va être signé bientôt est un document normatif et public qui constitue le cahier des charges à respecter par les entreprises dans n'importe quel domaine que l'on désire travailler en RDC. "C'est un document qui donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités et leurs résultats", a souligné le leader du MSC. Il a fait comprendre aux compatriotes congolais que l'application de cet accord permettra aux entreprises de prouver qu'elles répondent à ces principes éthiques de base et de plus en plus réclamés par la population congolaise et par les organismes internationaux.

Son intervention a été claire : la lutte contre le bradage des minerais est une responsabilité collective. « Nous devons rester soudés, mobilisés pour soutenir la vision du Chef de l'Etat pour le bien-être de la population», a-t-il exhorté, saluant par la même occasion les avancées diplomatiques déjà obtenues dans cette démarche.

Laurent Batumona a également mis l'accent sur la nécessité d'intégrer la pratique de bonnes gestions des entreprises de la République Démocratique du Congo. Au-delà de la mobilisation au soutien de la vision, le message de Laurent Batumona est aussi un appel à la prise de conscience. Dans un contexte où l'on sème l'incertitude dans le mental des congolais sur le bradage des minerais, il rappelle que l'abandon de la corruption est la clé pour surmonter les défis. "Souvenez-vous de Texaco, Fina pour ne citer que celles-ci ont plié bagages à cause de la corruption. En tant que peuple, nous devons nous lever et faire front ensemble, non seulement pour préserver les acquis, mais aussi pour honorer la mémoire de nos compatriotes tombés innocemment".

Ce discours puissant et inspirant de Laurent Batumona témoigne d'un engagement profond pour la défense de la vision du Chef de l'Etat pour le développement de la RDC. Il invite chacun à prendre conscience de son rôle dans cette lutte contre les ennemis du peuple congolais qui tentent de saper les actions du Président de la République et de désorienter la population congolaise. Par ces temps des intoxications, il est vital que la voix de la résistance se fasse entendre et que l'unité des Congolais soit plus forte que jamais.